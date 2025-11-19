‘फतवा जारी…’: PM मोदी की प्रशंसा पर कांग्रेस ने शशि थरूर पर बोला हमला, BJP ने ऐसे किया पलटवार

थरूर ने कहा कि पीएम का पूरा संबोधन देश के लिए एक साथ आर्थिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक मिशन दोनों के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि संबोधन में दिए गए संदेश ऐसे समय में आए हैं, जब भारत को तेज विकास, नई सोच और अपनी विरासत पर गर्व करते हुए एक संयुक्त दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। थरूर ने कहा कि पीएम ने अपने संबोधन में भारत की 'रचनात्मक अधीरता' पर जोर दिया और पिछली औपनिवेशिक मानसिकता को पीछे छोड़ने की बात कही। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि पीएम मोदी ने भारत की विरासत, भाषाओं और ज्ञान-परंपराओं पर गर्व बहाल करने के लिए 10 साल के राष्ट्रीय मिशन का आह्वान किया।