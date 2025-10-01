Patrika LogoSwitch to English

Breaking: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बिगड़ी तबीयत, बेंगलुरु के अस्पताल में कराया गया भर्ती

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बुखार और पैर में दर्द की शिकायत के बाद बेंगलुरु के एमएस रमैया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति पर डॉक्टरों की टीम निगरानी रख रही है और फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। खड़गे के जल्द स्वस्थ होने की कामना कांग्रेस नेता और समर्थक कर रहे हैं।

Mukul Kumar

Oct 01, 2025

मल्लिकार्जुन खड़गे। (Photo-IANS)

कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक, बुखार और पैर में दर्द की शिकायत के उन्हें बेंगलुरु के एमएस रमैया अस्पताल में भर्ती कराया गया। पार्टी सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी।

83 वर्षीय नेता को मंगलवार को भर्ती कराया गया था और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि उनकी हालत ठीक है। चिंता की कोई बात नहीं है।

खबर पर अपडेट जारी है…

Published on:

01 Oct 2025 09:50 am

Hindi News / National News / Breaking: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बिगड़ी तबीयत, बेंगलुरु के अस्पताल में कराया गया भर्ती

