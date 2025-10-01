Breaking: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बिगड़ी तबीयत, बेंगलुरु के अस्पताल में कराया गया भर्ती

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बुखार और पैर में दर्द की शिकायत के बाद बेंगलुरु के एमएस रमैया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति पर डॉक्टरों की टीम निगरानी रख रही है और फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। खड़गे के जल्द स्वस्थ होने की कामना कांग्रेस नेता और समर्थक कर रहे हैं। less than 1 minute read