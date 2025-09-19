Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी की बैठक के लिए पटना को चुना, लगेगा दिग्गज नेताओं का जमावड़ा

पटना में CWC की बैठक होने वाली है। इस बैठक में कांग्रेस नेताओं का जुटान होगा। साथ ही, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रुपरेखा तय की जाएगी। पढ़ें क्या है कांग्रेस की तैयारी...

भारत

Pushpankar Piyush

Sep 19, 2025

कांग्रेस नेता राहुल गांधी। (फोटो- IANS)

CWC Meeting Patna: पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है। यह बैठक राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के बिहार वोटर अधिकार रैली के तीन हफ्ते बाद होने जा रही है। राहुल को बिहार (bihar) में तगड़ा रिस्पॉन्स मिलने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि बिहार में विस्तारित CWC की बैठक का उद्देश्य राज्य के कार्यकर्ताओं और नेताओं को यह संदेश देना है कि पार्टी हाईकमान इस विधानसभा चुनाव में उनके साथ है। कांग्रेस के नेता ने कहा कि CWC की बैठक में वोट चोरी और SIR के मुद्दे पर आगे की रुपरेखा तैयार की जाएगी। साथ ही, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने बिहार के नेता व कार्यकर्ता अपनी बात रख पाएंगे।

24 सितंबर को सदाकत आश्रम में बैठक

कांग्रेस के नेता ने कहा कि बैठक में चुनावी रणनीति, उम्मीदवार चयन, गठबंधन समीकरण और राज्य स्तर पर संगठन की मजबूती जैसे अहम मुद्दों पर मंथन होगा। 24 सितंबर को पटना में संभावित रूप से सदाकत आश्रम में होने वाली बैठक में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल के साथ देश भर के कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति रहेगी। वहीं, कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम व डिप्टी सीएम के भी आने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

BJP सांसद मनोज तिवारी बोले- ‘घुसपैठियों को वोटर बनाना राहुल गांधी का मकसद’
राष्ट्रीय
BJP MP Manoj Tiwari

वोटर अधिकार रैली से पार्टी में जान फूंकने की कोशिश

राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार रैली ने पार्टी में जान फूंकने का काम किया है। साथ ही, इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बढ़ा दी है। इसके चलते महागठबंधन की सबसे पुरानी साथी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) कुछ दवाब भी महसूस कर रही है। राहुल ने अपनी यात्रा के दौरान तेजस्वी के साथ तस्वीरें खूब शेयर कीं। मीडिया में दोनों नेताओं के फुटेज चमके, लेकिन एकबार भी राहुल ने तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम फेस घोषित नहीं किया। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू से भी मीडिया ने कई बार इंडिया ब्लॉक के सीएम फेस को लेकर सवाल पूछा, लेकिन वह इस पर हर बार गोलमोल जवाब देते रहे।

70 सीटों की है डिमांड

कांग्रेस इस बार भी 70 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। दरअसल, साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन महज 19 सीटों पर जीत मिली। लिहाजा, महागठबंधन में शामिल अन्य दल इस बार कांग्रेस को 70 सीट देने की मूड में नहीं है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने भी इस पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जबकि वामपंथी पार्टियों का कहना है कि इस बार राजद और कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा और वामदलों को सीट शेयरिंग में उचित हिस्सा देना होगा।

इधर, लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के खाते में औपचारिक तौर पर 3 और निर्दलीय पप्पू यादव सहित 4 सांसद हैं। सीमांचल में कांग्रेस पहले की तुलना में काफी मजबूत हुई है। सीमांचल की चार लोकसभा सीटों (अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार) में से तीन इंडिया ब्लॉक के पास हैं। कटिहार से कांग्रेस के तारिक अनवर सांसद हैं, किशनगंज से कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जावेद और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव हैं। इसके साथ ही, कदवा से बिहार विधानमंडल में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान भी आते हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए फिलहाल सीमांचल उपजाऊ भूमि के जैसी है। लिहाजा पार्टी इन सब समीकरणों को देखते हुए अपनी मांग पर टिकी हुई है।

ये भी पढ़ें

CEC ज्ञानेश कुमार वोट चोरी के आरोपियों की रक्षा कर रहे हैं, हमें अब चुनाव आयोग के भीतर से मिल रही मदद: राहुल गांधी
राष्ट्रीय
Rahul Gandhi

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Sept 2025 01:43 pm

Hindi News / National News / कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी की बैठक के लिए पटना को चुना, लगेगा दिग्गज नेताओं का जमावड़ा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.