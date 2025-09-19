कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी की बैठक के लिए पटना को चुना, लगेगा दिग्गज नेताओं का जमावड़ा

CWC Meeting Patna: पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है। यह बैठक राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के बिहार वोटर अधिकार रैली के तीन हफ्ते बाद होने जा रही है। राहुल को बिहार (bihar) में तगड़ा रिस्पॉन्स मिलने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि बिहार में विस्तारित CWC की बैठक का उद्देश्य राज्य के कार्यकर्ताओं और नेताओं को यह संदेश देना है कि पार्टी हाईकमान इस विधानसभा चुनाव में उनके साथ है। कांग्रेस के नेता ने कहा कि CWC की बैठक में वोट चोरी और SIR के मुद्दे पर आगे की रुपरेखा तैयार की जाएगी। साथ ही, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने बिहार के नेता व कार्यकर्ता अपनी बात रख पाएंगे।