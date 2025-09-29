​एशिया कप जीतने पर पीएम मोदी ने किया ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का जिक्र तो भड़की कांग्रेस, तंज कसते हुए कही ये बात

एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। टीम इंडिया ने पाक को 5 विकेट से पराजित किया है। पूरे देश में खुशी का माहौल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है। पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट में 'ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्र किया था, लेकिन कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट रास नहीं आया। कांग्रेस ने सोमवार को एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'ऑपरेशन सिंदूर' पोस्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि 'क्रिकेट मैच की तुलना युद्ध के मैदान से करना' सही नहीं है।