​एशिया कप जीतने पर पीएम मोदी ने किया ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का जिक्र तो भड़की कांग्रेस, तंज कसते हुए कही ये बात

भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप के फाइनल में हराया
एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। टीम इंडिया ने पाक को 5 विकेट से पराजित किया है। पूरे देश में खुशी का माहौल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है। पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट में 'ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्र किया था, लेकिन कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट रास नहीं आया। कांग्रेस ने सोमवार को एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'ऑपरेशन सिंदूर' पोस्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि 'क्रिकेट मैच की तुलना युद्ध के मैदान से करना' सही नहीं है।
आपको बता दें कि रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एशिया कप फाइनल में भारत द्वारा पाकिस्तान को पांच विकेट से हराने के बाद पीएम मोदी ने टीम को बधाई देने के लिए एक्स पर पोस्ट किया और मैच की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से की। उन्होंने कहा, 'खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर। नतीजा वही - भारत जीत गया! हमारे क्रिकेटरों को बधाई।'
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री के पोस्ट को एक्स पर रीशेयर करते हुए कहा, 'प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले तो क्रिकेट मैच की तुलना युद्ध के मैदान से करना सही नहीं है।' उन्होंने कहा, दूसरा, यदि आपने तुलना की है तो आपको भारतीय टीम से यह सीखने की जरूरत है कि जब आप जीत के करीब होते हैं तो अच्छे कप्तान किसी तीसरे अंपायर के आदेश पर हार नहीं मानते।
आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि एशिया कप के मैच से पहले 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले 26 लोगों की जाने गई थी। इस आतंकी हमले के बाद दोनों देशों की सीमा पर तनाव बना हुआ है। इसी के चलते भारतीय खिलाड़ियों ने मैच के दौरान अपने पाकिस्तानी विरोधियों से हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया था। अपनी अंतिम जीत के बाद भी, सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से एशिया कप ट्रॉफी स्वीकार नहीं की थी।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग