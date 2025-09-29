Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

​एशिया कप जीतने पर पीएम मोदी ने किया ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का जिक्र तो भड़की कांग्रेस, तंज कसते हुए कही ये बात

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के पोस्ट को एक्स पर रीशेयर करते हुए कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले तो क्रिकेट मैच की तुलना युद्ध के मैदान से करना सही नहीं है।'

2 min read

भारत

image

Shaitan Prajapat

Sep 29, 2025

India beat Pakistan in the Asia Cup final

भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप के फाइनल में हराया

एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। टीम इंडिया ने पाक को 5 विकेट से पराजित किया है। पूरे देश में खुशी का माहौल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है। पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट में 'ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्र किया था, लेकिन कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट रास नहीं आया। कांग्रेस ने सोमवार को एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'ऑपरेशन सिंदूर' पोस्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि 'क्रिकेट मैच की तुलना युद्ध के मैदान से करना' सही नहीं है।

कांग्रेस ने ऐसे दी थी टीम इंडिया को बधाई

आपको बता दें कि रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एशिया कप फाइनल में भारत द्वारा पाकिस्तान को पांच विकेट से हराने के बाद पीएम मोदी ने टीम को बधाई देने के लिए एक्स पर पोस्ट किया और मैच की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से की। उन्होंने कहा, 'खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर। नतीजा वही - भारत जीत गया! हमारे क्रिकेटरों को बधाई।'

'क्रिकेट मैच की तुलना युद्ध के मैदान से करना सही नहीं'

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री के पोस्ट को एक्स पर रीशेयर करते हुए कहा, 'प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले तो क्रिकेट मैच की तुलना युद्ध के मैदान से करना सही नहीं है।' उन्होंने कहा, दूसरा, यदि आपने तुलना की है तो आपको भारतीय टीम से यह सीखने की जरूरत है कि जब आप जीत के करीब होते हैं तो अच्छे कप्तान किसी तीसरे अंपायर के आदेश पर हार नहीं मानते।

भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल

आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि एशिया कप के मैच से पहले 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले 26 लोगों की जाने गई थी। इस आतंकी हमले के बाद दोनों देशों की सीमा पर तनाव बना हुआ है। इसी के चलते भारतीय खिलाड़ियों ने मैच के दौरान अपने पाकिस्तानी विरोधियों से हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया था। अपनी अंतिम जीत के बाद भी, सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से एशिया कप ट्रॉफी स्वीकार नहीं की थी।

ये भी पढ़ें

भारत को ट्रॉफी सौंपने से इनकार पर बढ़ा विवाद, पाकिस्तान और मोहसिन नकवी को भुगतना पड़ेगा खामियाजा !
क्रिकेट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Sept 2025 10:18 pm

Hindi News / National News / ​एशिया कप जीतने पर पीएम मोदी ने किया ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का जिक्र तो भड़की कांग्रेस, तंज कसते हुए कही ये बात

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

एशिया कप में पाकिस्तान की हरकत के बाद बड़ी मांग, BJP ने कहा- क्रिकेट टीम को करो बैन

राष्ट्रीय

करूर भगदड़ मामले में पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन, बीजेपी नेता समेत तीन लोगों को किया गिरफ्तार

राष्ट्रीय

हरियाणा कांग्रेस में बड़ा बदलाव: राव नरेंद्र सिंह बने प्रदेश अध्यक्ष, भूपिंदर हुड्डा को विधायक दल का नेता

Rao Narender Singh
राष्ट्रीय

दिवाली और छठ के लिए 60 एसी स्पेशल ट्रेनों की घोषणा; जानें रूट, समय और बुकिंग डिटेल्स

Indian Railway Special Trains
मुंबई

दिल्ली में BJP मोदी ने नए दफ्तर का किया उद्घाटन, भाजपा की ताकत को बताया कार्यकर्ताओं की मेहनत

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.