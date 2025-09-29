भारत को ट्रॉफी सौंपने से इनकार पर बढ़ा विवाद, पाकिस्तान और मोहसिन नकवी को भुगतना पड़ेगा खामियाजा !

Asia Cup 2025: टी-20 एशिया कप 2025 में पाकिस्तान टीम ने कई विवादों को जन्म दिया है। पाकिस्तान ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट से टीम इंडिया द्वारा हाथ नहीं मिलाने पर आपत्ति जताई, टूर्नामेंट से हटने की धमकी दी और अंत में विजेताओं को ट्रॉफी देने से मना कर दिया। इन कारणों से पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दंड भुगतना पड़ सकता है।