IND-W vs SL-W, Pitch Report: भारत-श्रीलंका मैच में गेंदबाज होंगे हावी या बल्लेबाज दिखाएंगे कमाल? जानें गुवाहाटी की पिच का मिजाज

IND-W vs SL-W, ICC Women's ODI World Cup: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में मंगलवार को होने जा रहा है। टूर्नामेंट की शुरुआत भारत और श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच होने वाले मुकाबले से होगी। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम की कमान जहां हरमनप्रीत कौर के हाथों में होगी, वहीं श्रीलंकाई महिला क्रिकेट टीम का नेतृत्व चमारी अट्टापट्टू करेंगी। दोनों टीमों के बीच शुरुआती मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा।