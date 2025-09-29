Patrika LogoSwitch to English

IND-W vs SL-W, Pitch Report: भारत-श्रीलंका मैच में गेंदबाज होंगे हावी या बल्लेबाज दिखाएंगे कमाल? जानें गुवाहाटी की पिच का मिजाज

IND-W vs SL-W: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारत और श्रीलंका की टीमें मंगलवार को आमने-सामने होंगी।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Sep 29, 2025

Chamari Athapaththu and Harmanpreet Kaur

श्रीलंका की महिला क्रिकेटर चमारी अट्टापट्टू और भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर (Photo Credit - IANS)

IND-W vs SL-W, ICC Women's ODI World Cup: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में मंगलवार को होने जा रहा है। टूर्नामेंट की शुरुआत भारत और श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच होने वाले मुकाबले से होगी। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम की कमान जहां हरमनप्रीत कौर के हाथों में होगी, वहीं श्रीलंकाई महिला क्रिकेट टीम का नेतृत्व चमारी अट्टापट्टू करेंगी। दोनों टीमों के बीच शुरुआती मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा।

IND-W vs SL-W: ODI हेड टू हेड रिकॉर्ड

महिला वनडे क्रिकेट में भारत का पलड़ा श्रीलंका पर भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 35 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 31 मैच में जीत दर्ज की, जबकि उसे श्रीलंका से 3 मुकाबलों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। दोनों महिला टीमों के बीच एक मैच अनिर्णित रहा था।

गुवाहाटी की पिच रिपोर्ट

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 (ICC Women's ODI World Cup 2025) का पहला मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यहां की पिच पारंपरिक तौर पर बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जाती हैं। यहां बल्लेबाज को गेंद खेलने में आसानी होती और हमें बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है। आमतौर पर यहां टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती है।

जहां तक बॉलिंग की बात है तो शुरुआत में तेज गेंदबाजों को स्विंग मिलती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता जाता है, पिच धीमी हो जाती है। पिच धीमी होने से स्पिनर्स का रोल अहम हो जाता है और दूसरी इनिंग में बॉलिंग करने वाली टीम इसका लाभ उठा सकती है।

दोनों स्क्वाड

श्रीलंका महिला- हासिनी परेरा, विशमी गुणरत्ने, चमारी अट्टापट्टू (कप्तान), हर्षिता समरविक्रमा, अनुष्का संजीवनी (विकेट-कीपर), कविशा दिलहारी, देवमी विहंगा, अचिनी कुलसुरिया, उदेशिका प्रबोधनी, पियमी वात्सला बदलगे, मल्की मदारा, इनोका राणावीरा, नीलाक्षी डी सिल्वा, सुगंधिका कुमारी, इमेशा दुलानी।

भारतीय महिला- प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेट-कीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, राधा यादव, क्रांति गौड़, रेनुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, अमनजोत कौर, उमा छेत्री, श्री चरणी।

