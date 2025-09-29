Patrika LogoSwitch to English

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने पर भारत को किया सपोर्ट

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया मो‍हसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने पर भारत का सपोर्ट किया है। दानिश ने कहा कि नकवी को स्टेज से हट जाना चाहिए था और किसी अन्य अधिकारी को समारोह की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए थी।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Sep 29, 2025

Team India

एशिया कप 2025 जीतने के बाद बिना ट्रॉफी के जश्‍न मनाती भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

एशिया कप 2025 के ट्रॉफी विवाद पर पूर्व पाकिस्तानी स्पिनर दानिश कनेरिया ने भारत का सपोर्ट करते हुए अपनी राय रखी है। अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाने वाले कनेरिया ने कहा कि अगर मोहसिन नकवी पाकिस्तान सरकार से सीधे तौर पर जुड़े होने के बजाय सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) या फिर पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष होते तो टीम इंडिया उनसे ट्रॉफी स्वीकार कर लेती। उनकी राजनीतिक शख्सियत के चलते भारतीय टीम ने उनसे दूरी बनाई है। नकवी मंच से हट जाना चाहिए था और अन्‍य किसी से ट्रॉफी दिलवानी चाहिए थी।

पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं नकवी

भारत ने खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया, जिसके बाद टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल प्रमुख नकवी से ट्रॉफी स्वीकारने से इनकार कर दिया। नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष होने के साथ ही पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। कनेरिया ने आईएएनएस से कहा कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान सरकार में संघीय मंत्री हैं। अगर वह सिर्फ एसीसी प्रमुख या पीसीबी प्रमुख होते तो भारत उनसे ट्रॉफी स्वीकार कर लेता, लेकिन चूंकि वह सीधे तौर पर पाकिस्तान सरकार से जुड़े हैं, इसलिए भारतीय खिलाड़ी उनसे दूर रहे।

'नकवी के कई 'चेले' वहां मौजूद…'

पूर्व लेग स्पिनर ने सुझाव दिया है कि नकवी को स्टेज से हट जाना चाहिए था और किसी अन्य अधिकारी को समारोह की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि मोहसिन को यह काम किसी और को सौंप देना चाहिए था। नकवी के कई 'चेले' वहां जरूर मौजूद रहे होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, समारोह से पहले भारतीय टीम प्रबंधन ने अमीरात क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष खालिद अल जरूनी से पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा जताई थी, लेकिन नकवी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

कुछ देर बाद ट्रॉफी को आयोजन स्थल से हटाया

काफी देरी बाद जब पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हुआ तो भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव, सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने मंच पर मौजूद अन्य गणमान्य व्यक्तियों से अपने-अपने पुरस्कार प्राप्त किए। जब नकवी मंच पर आए तो भारतीय टीम ने स्पष्ट कर दिया कि वह उनसे पुरस्कार स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ देर बाद एशिया कप ट्रॉफी को आयोजन स्थल से हटा दिया गया, जिससे टीम इंडिया को पुरस्कार नहीं मिला।

एशिया कप 2025

Published on:

29 Sept 2025 02:11 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने पर भारत को किया सपोर्ट

