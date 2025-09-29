पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने पर भारत को किया सपोर्ट

एशिया कप 2025 के ट्रॉफी विवाद पर पूर्व पाकिस्तानी स्पिनर दानिश कनेरिया ने भारत का सपोर्ट करते हुए अपनी राय रखी है। अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाने वाले कनेरिया ने कहा कि अगर मोहसिन नकवी पाकिस्तान सरकार से सीधे तौर पर जुड़े होने के बजाय सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) या फिर पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष होते तो टीम इंडिया उनसे ट्रॉफी स्वीकार कर लेती। उनकी राजनीतिक शख्सियत के चलते भारतीय टीम ने उनसे दूरी बनाई है। नकवी मंच से हट जाना चाहिए था और अन्‍य किसी से ट्रॉफी दिलवानी चाहिए थी।