अब कांग्रेस सरकार भी चलाएगी बुल्डोजर, कर्नाटक के गृहमंत्री ने ड्रग माफिया को दी धमकी

कर्नाटक गृहमंत्री जी. परमेश्वर (फोटो- एएनआई)
भाजपा के बुल्डोजर एक्शन की जमकर निंदा करने के बाद अब कांग्रेस उसी की राह पर चलने की तैयारी कर रही है। भाजपा शासित राज्यों में जिस तरह गुनाहगारों और अपराधियों के खिलाफ बुल्डोजर एक्शन लेकर उन्हें दंडित किया जाता है अब इसी तरह से कांग्रेस सरकार वाले कर्नाटक राज्य में भी गलत काम करने वालों के ठिकानों को बुल्डोजर से तबाह करके उन्हें सजा दी जाएगी। कर्नाटक कांग्रेस के गृहमंत्री जी. परमेश्वर ने गुरुवार को घोषणा करते हुए बताया कि सरकार ड्रग से जुड़े अपराधों में निर्णायक कार्रवाई करते हुए ड्रग माफिया को काबू में लाने के लिए बुल्डोजर एक्शन लेने की तैयारी में है।
कर्नाटक विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान एमएलसी (MLC) के. अब्दुल जब्बार के एक सवाल का जवाब देते हुए परमेश्वर ने कहा कि, कई विदेशी नागरिकों को, जिनमें से ज्यादातर अफ्रीकी देशों से हैं, ड्रग्स की तस्करी करते उन्हें बेचते हुए पकड़ा गया है। हमें यह नहीं पता कि वे ड्रग्स को अंदर कैसे लाते हैं या कैसे सप्लाई करते हैं। इसे समझने के लिए इन लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। गृह मंत्री ने बताया कि इन लोगों को किराए पर घर देने वाले मकान मालिकों की पहचान भी कर ली गई है।
परमेश्वर ने आगे कहा, हम ड्रग से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए इस हद तक जाने को तैयार हैं कि जिन घरों में यह लोग किराए पर रहते हैं हम उनके खिलाफ भी बुल्डोजर एक्शन ले लेंगे। उन्होंने बताया कि, पिछले दो सालों में ड्रग्स बेचने के आरोप में पकड़े गए लगभग 300 विदेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेज दिया गया है।
कर्नाटक के गृह मंत्री के इस बयान सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू कर दी हैं। इसका कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से भाजपा सरकार की अपराधों के खिलाफ की जा रही बुल्डोजर कार्रवाई की निंदा करती आई है। विपक्ष ने इसे हमेशा अवैध और असंवैधानिक बताया है। लेकिन यह पहली बार है कि जब कांग्रेस सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने अपराधों से निपटने के लिए बुलडोजर एक्शन लेने की बात कही है।
