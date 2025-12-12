अब कांग्रेस सरकार भी चलाएगी बुल्डोजर, कर्नाटक के गृहमंत्री ने ड्रग माफिया को दी धमकी

भाजपा के बुल्डोजर एक्शन की जमकर निंदा करने के बाद अब कांग्रेस उसी की राह पर चलने की तैयारी कर रही है। भाजपा शासित राज्यों में जिस तरह गुनाहगारों और अपराधियों के खिलाफ बुल्डोजर एक्शन लेकर उन्हें दंडित किया जाता है अब इसी तरह से कांग्रेस सरकार वाले कर्नाटक राज्य में भी गलत काम करने वालों के ठिकानों को बुल्डोजर से तबाह करके उन्हें सजा दी जाएगी। कर्नाटक कांग्रेस के गृहमंत्री जी. परमेश्वर ने गुरुवार को घोषणा करते हुए बताया कि सरकार ड्रग से जुड़े अपराधों में निर्णायक कार्रवाई करते हुए ड्रग माफिया को काबू में लाने के लिए बुल्डोजर एक्शन लेने की तैयारी में है।