12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अब कांग्रेस सरकार भी चलाएगी बुल्डोजर, कर्नाटक के गृहमंत्री ने ड्रग माफिया को दी धमकी

भाजपा के बुल्डोजर एक्शन की आलोचना करने के बाद, अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने भी ड्रग माफिया को नियंत्रित करने के लिए उनके ठिकानों पर बुल्डोजर कार्रवाई करने की घोषणा की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 12, 2025

Karnataka Home Minister G. Parameshwara

कर्नाटक गृहमंत्री जी. परमेश्वर (फोटो- एएनआई)

भाजपा के बुल्डोजर एक्शन की जमकर निंदा करने के बाद अब कांग्रेस उसी की राह पर चलने की तैयारी कर रही है। भाजपा शासित राज्यों में जिस तरह गुनाहगारों और अपराधियों के खिलाफ बुल्डोजर एक्शन लेकर उन्हें दंडित किया जाता है अब इसी तरह से कांग्रेस सरकार वाले कर्नाटक राज्य में भी गलत काम करने वालों के ठिकानों को बुल्डोजर से तबाह करके उन्हें सजा दी जाएगी। कर्नाटक कांग्रेस के गृहमंत्री जी. परमेश्वर ने गुरुवार को घोषणा करते हुए बताया कि सरकार ड्रग से जुड़े अपराधों में निर्णायक कार्रवाई करते हुए ड्रग माफिया को काबू में लाने के लिए बुल्डोजर एक्शन लेने की तैयारी में है।

कर्नाटक विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान दिया बयान

कर्नाटक विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान एमएलसी (MLC) के. अब्दुल जब्बार के एक सवाल का जवाब देते हुए परमेश्वर ने कहा कि, कई विदेशी नागरिकों को, जिनमें से ज्यादातर अफ्रीकी देशों से हैं, ड्रग्स की तस्करी करते उन्हें बेचते हुए पकड़ा गया है। हमें यह नहीं पता कि वे ड्रग्स को अंदर कैसे लाते हैं या कैसे सप्लाई करते हैं। इसे समझने के लिए इन लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। गृह मंत्री ने बताया कि इन लोगों को किराए पर घर देने वाले मकान मालिकों की पहचान भी कर ली गई है।

300 विदेशी नागरिकों को उनके देश भेजा

परमेश्वर ने आगे कहा, हम ड्रग से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए इस हद तक जाने को तैयार हैं कि जिन घरों में यह लोग किराए पर रहते हैं हम उनके खिलाफ भी बुल्डोजर एक्शन ले लेंगे। उन्होंने बताया कि, पिछले दो सालों में ड्रग्स बेचने के आरोप में पकड़े गए लगभग 300 विदेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेज दिया गया है।

गृह मंत्री का बयान चर्चा में

कर्नाटक के गृह मंत्री के इस बयान सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू कर दी हैं। इसका कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से भाजपा सरकार की अपराधों के खिलाफ की जा रही बुल्डोजर कार्रवाई की निंदा करती आई है। विपक्ष ने इसे हमेशा अवैध और असंवैधानिक बताया है। लेकिन यह पहली बार है कि जब कांग्रेस सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने अपराधों से निपटने के लिए बुलडोजर एक्शन लेने की बात कही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Dec 2025 11:50 am

Hindi News / National News / अब कांग्रेस सरकार भी चलाएगी बुल्डोजर, कर्नाटक के गृहमंत्री ने ड्रग माफिया को दी धमकी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.