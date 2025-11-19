कांग्रेस के बड़े नेता ने राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ के मुद्दे से झाड़ा पल्ला, जानें क्या कहा

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Photo-IANS)
देश की 272 हस्तियों ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के वोट चोरी के आरोपों की आलोचना की है। कांग्रेस सांसद के खिलाफ खुला खत भी लिखा है, जिसमें 16 रिटायर्ड जज, 14 पूर्व राजदूत और 123 सेवानिवृत्त नौकरशाह शामिल हैं। वहीं अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के इस मुद्दे से अपना पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह सवाल पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता से पूछिए, मैं नहीं हूं।
साथ ही उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कहा कि इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। कांग्रेस नेता शशि थरूर द्वारा पीएम मोदी की तारीफ करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि शशि थरूर से पूछिए। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं?
वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, "विपक्ष ने देश के सामने तथ्य और सबूत पेश किए हैं कि कैसे चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलीभगत कर रहा है और मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर कर रहा है। हमने हरियाणा में भी ऐसा देखा।”
उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग को सवालों के जवाब देने चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी अदृश्य शक्ति के इशारे पर सवाल पूछे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष हो और सभी सवालों के जवाब दिए जाएं। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नहीं, बल्कि भाजपा के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं।
कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा, "राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन के ज़रिए हर मुद्दे पर बात की। उन्होंने हर बात के सबूत दिए। चुनाव आयोग को कई पत्र लिखे गए और क्या सबूत चाहिए? नीतीश कुमार के कल बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर उन्होंने कहा, "उन्हें बधाई, मुझे उम्मीद है कि वह महिलाओं को पैसे देने का वादा पूरा करेंगे।"
