कांग्रेस के बड़े नेता ने राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ के मुद्दे से झाड़ा पल्ला, जानें क्या कहा

देश की 272 हस्तियों ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के वोट चोरी के आरोपों की आलोचना की है। कांग्रेस सांसद के खिलाफ खुला खत भी लिखा है, जिसमें 16 रिटायर्ड जज, 14 पूर्व राजदूत और 123 सेवानिवृत्त नौकरशाह शामिल हैं। वहीं अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के इस मुद्दे से अपना पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह सवाल पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता से पूछिए, मैं नहीं हूं।