16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हम पूरी तरह हार गए थे’, कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का विवादित बयान

कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत को करारी हार झेलनी पड़ी। उनके मुताबिक, 7 मई को करीब आधे घंटे चली हवाई झड़प में भारतीय पक्ष को भारी नुकसान हुआ।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Dec 16, 2025

Prithviraj Chavan

वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण (फाइल फोटो)

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर दिए गए बयान से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। चव्हाण ने दावा किया कि इस सैन्य अभियान के पहले ही दिन भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा और भारतीय वायुसेना पूरी तरह ठप हो गई थी। भाजपा ने इस बयान को सेना का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है।

‘पहले दिन ही हार गया था भारत’

कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत को करारी हार झेलनी पड़ी। उनके मुताबिक, 7 मई को करीब आधे घंटे चली हवाई झड़प में भारतीय पक्ष को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने दावा किया कि भारतीय लड़ाकू विमान मार गिराए गए और वायुसेना का एक भी विमान उड़ान नहीं भर सका। चव्हाण के अनुसार, वायुसेना पूरी तरह ग्राउंडेड रही और ऑपरेशन की पूरी सच्चाई देश के सामने नहीं लाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कुछ तथ्यों को छिपा रही है।

‘भारत को हुआ था ज्यादा नुकसान’

पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि चीन की वजह से पाकिस्तान को भारत के विमानों से जुड़ी जानकारी पहले से मिल जाती है, जिससे सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि सीजफायर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। चव्हाण ने भविष्य के युद्धों को मुख्य रूप से हवाई बताते हुए बड़ी थलसेना की जरूरत पर भी सवाल उठाए। पुणे में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि भारत को अपेक्षाकृत अधिक नुकसान हुआ था।

ऑपरेशन सिंदूर में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के ठिकाने तबाह

22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले (जिसमें 26 लोगों की मौत हुई) के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। इस दौरान पाकिस्तान और पीओके (PoK) में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के ठिकानों पर हमले किए गए। 7 से 10 मई तक चले इस अभियान में 100 से अधिक आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया। सरकार ने ऑपरेशन को सफल बताया है और भारतीय विमानों के नुकसान से जुड़ी रिपोर्टों को खारिज किया है।

बीजेपी ने किया पलटवार

भाजपा ने पृथ्वीराज चव्हाण के बयान को “शर्मनाक” करार दिया है। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस को भारतीय सेना से नफरत है और यह बयान सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश है। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली बातें कर रही है। हालांकि, कांग्रेस की ओर से अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है।

ये भी पढ़ें

अब ममता संभालेगी खेल मंत्रालय, मेसी के कार्यक्रम में हंगामा होने पर अरूप बिस्वास ने दिया था इस्तीफा
राष्ट्रीय
Arup Biswas resignation

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Dec 2025 09:27 pm

Hindi News / National News / ‘ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हम पूरी तरह हार गए थे’, कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का विवादित बयान

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.