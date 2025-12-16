‘ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हम पूरी तरह हार गए थे’, कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का विवादित बयान

पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि चीन की वजह से पाकिस्तान को भारत के विमानों से जुड़ी जानकारी पहले से मिल जाती है, जिससे सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि सीजफायर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। चव्हाण ने भविष्य के युद्धों को मुख्य रूप से हवाई बताते हुए बड़ी थलसेना की जरूरत पर भी सवाल उठाए। पुणे में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि भारत को अपेक्षाकृत अधिक नुकसान हुआ था।