‘ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हम पूरी तरह हार गए थे’, कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का विवादित बयान

वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण (फाइल फोटो)
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर दिए गए बयान से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। चव्हाण ने दावा किया कि इस सैन्य अभियान के पहले ही दिन भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा और भारतीय वायुसेना पूरी तरह ठप हो गई थी। भाजपा ने इस बयान को सेना का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है।
कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत को करारी हार झेलनी पड़ी। उनके मुताबिक, 7 मई को करीब आधे घंटे चली हवाई झड़प में भारतीय पक्ष को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने दावा किया कि भारतीय लड़ाकू विमान मार गिराए गए और वायुसेना का एक भी विमान उड़ान नहीं भर सका। चव्हाण के अनुसार, वायुसेना पूरी तरह ग्राउंडेड रही और ऑपरेशन की पूरी सच्चाई देश के सामने नहीं लाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कुछ तथ्यों को छिपा रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि चीन की वजह से पाकिस्तान को भारत के विमानों से जुड़ी जानकारी पहले से मिल जाती है, जिससे सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि सीजफायर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। चव्हाण ने भविष्य के युद्धों को मुख्य रूप से हवाई बताते हुए बड़ी थलसेना की जरूरत पर भी सवाल उठाए। पुणे में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि भारत को अपेक्षाकृत अधिक नुकसान हुआ था।
22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले (जिसमें 26 लोगों की मौत हुई) के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। इस दौरान पाकिस्तान और पीओके (PoK) में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के ठिकानों पर हमले किए गए। 7 से 10 मई तक चले इस अभियान में 100 से अधिक आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया। सरकार ने ऑपरेशन को सफल बताया है और भारतीय विमानों के नुकसान से जुड़ी रिपोर्टों को खारिज किया है।
भाजपा ने पृथ्वीराज चव्हाण के बयान को “शर्मनाक” करार दिया है। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस को भारतीय सेना से नफरत है और यह बयान सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश है। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली बातें कर रही है। हालांकि, कांग्रेस की ओर से अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है।
