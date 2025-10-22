‘RSS के पास पैसा कहां से आ रहा है’, कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने एक बार फिर RSS पर निशाना साधा है। उन्होंने बुधवार को संघ की फंडिंग को लेकर गंभीर सवाल उठाए है। साथ ही आरोप लगाया कि यह संगठन कानूनी रूप से खुद को पंजीकृत कराए बिना काम करता है ताकि वह सरकार के कानूनों और नियमों का पालन करने से बच सके।