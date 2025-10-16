स्कूल-कॉलेजों में RSS की गतिविधियों पर लगेगा बैन, कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला

यह फैसला मंत्री प्रियांक खरगे की 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लिखी चिट्ठी के बाद आया। चिट्ठी में खरगे ने आरोप लगाया कि RSS सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक पार्कों, पुरातत्व विभाग के स्थलों और राज्य संचालित मंदिरों में शाखाएं चला रहा है। वहां बच्चे-युवाओं को नारे लगवाए जाते हैं और नकारात्मक विचारों से प्रभावित किया जाता है। खरगे ने तमिलनाडु सरकार के RSS पर लगाए प्रतिबंध का हवाला देते हुए कर्नाटक में भी ऐसा करने की मांग की। उन्होंने कहा, RSS का दर्शन भारत की एकता और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। यह युवाओं को ब्रेनवॉश कर समाज को विषाक्त कर रहा है।