तालिबानी आर्मी ने पाकिस्तानी सैनिकों की पैंट उतारकर परेड कराई, Post छोड़ भागी मुनीर सेना

तालिबान ने चौराहे पर लटका दी पाकिस्तानी सैनिकों की पैंट (Photo-X)
Pakistan Afghanistan War: अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा पर हुई झड़पों के बाद तालिबान लड़ाकों ने अफगानिस्तान में जश्न मनाते हुए नजर आए। जश्न के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों की पतलूनें कथित तौर पर उतार दीं। दोनों पक्ष 48 घंटे के युद्धविराम पर सहमत हुए यह अनुरोध दोनों सीमावर्ती देशों ने एक-दूसरे को सौंपा था। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है। इन फोटो में तालिबानी आर्मी पाकिस्तान के सैनिकों की पैंट को लहराते हुए खुशियां बनाते हुए दिख रहे है।
बुधवार को दोनों पक्षों के अधिकारियों ने घोषणा की कि दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच तनाव बढ़ने के बाद वे अस्थायी युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं। इस्लामाबाद के विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि दोनों देश बुधवार को 13:00 GMT से शुरू होकर 48 घंटे के लिए अस्थायी युद्ध विराम लागू करेंगे और कहा गया कि यह युद्ध विराम काबुल के अनुरोध पर किया गया है।
हालांकि, अफगान तालिबान प्रशासन के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि युद्ध विराम पाकिस्तानी पक्ष के आग्रह के बाद हुआ। उन्होंने आगे कहा कि काबुल ने अपने सैनिकों को युद्ध विराम का पालन करने का निर्देश दिया है, बशर्ते कि दूसरा पक्ष पुनः आक्रमण न करे।
अफगानिस्तान में 48 घंटे के युद्धविराम की घोषणा के बाद जश्न का माहौल है। कई वीडियो में दावा किया गया है कि तालिबान लड़ाके पाकिस्तान के खिलाफ अपनी 'जीत' पर खुशी मना रहे हैं। एक कथित तस्वीर में तालिबान द्वारा पाकिस्तानी सैनिकों की पैंट पहनकर सड़कों पर परेड कराई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये सैनिक लड़ाई के दौरान सैन्य चौकियों से भाग गए थे। कुछ वीडियो में अफगान सैनिकों को पाकिस्तानी सैनिकों से छीने गए टैंकों और हथियारों के साथ परेड करते हुए भी दिखाया गया है। हालांकि पत्रिका इन वीडियो और फोटो की पुष्टि नहीं करता है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने युद्ध विराम का स्वागत किया और दोनों पक्षों से नागरिकों को और अधिक नुकसान पहुंचाने से रोकने तथा स्थायी युद्ध विराम के लिए प्रतिबद्ध होने की अपील की। बुधवार की लड़ाई 2021 में तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा करने के बाद से दोनों इस्लामी देशों के बीच सबसे खराब थी।
हालिया झड़पें तब हुईं जब इस्लामाबाद ने मांग की कि अफगान तालिबान प्रशासन उसके आतंकवादियों पर नियंत्रण रखे, जिन्होंने पाकिस्तान में अपने हमले बढ़ा दिए हैं और कहा है कि वे अफगानिस्तान के शरणस्थल से अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं।
हालांकि, तालिबान ने इस आरोप से इनकार किया और पाकिस्तानी सेना पर अफगानिस्तान के बारे में गलत सूचना फैलाने, सीमा पर संघर्ष भड़काने और काबुल की संप्रभुता और स्थिरता को कमजोर करने के लिए आईएसआईएस से जुड़े आतंकवादियों को शरण देने का आरोप लगाया। वहीं, जवाब में पाकिस्तान ने भी तालिबान द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया।
अफगान तालिबान ने कहा कि पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा स्पिन बोल्डक में किए गए हमलों में उसके एक दर्जन से अधिक नागरिक मारे गए तथा 100 घायल हो गए। इस्लामाबाद ने इन हमलों से इनकार करते हुए कहा कि सीमा पार स्पिन बोल्डक के सामने चमन जिले में "तालिबान बलों" द्वारा किए गए हमलों में उसके चार नागरिक घायल हो गए।
