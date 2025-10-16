तालिबानी आर्मी ने पाकिस्तानी सैनिकों की पैंट उतारकर परेड कराई, Post छोड़ भागी मुनीर सेना

अफगानिस्तान में 48 घंटे के युद्धविराम की घोषणा के बाद जश्न का माहौल है। कई वीडियो में दावा किया गया है कि तालिबान लड़ाके पाकिस्तान के खिलाफ अपनी 'जीत' पर खुशी मना रहे हैं। एक कथित तस्वीर में तालिबान द्वारा पाकिस्तानी सैनिकों की पैंट पहनकर सड़कों पर परेड कराई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये सैनिक लड़ाई के दौरान सैन्य चौकियों से भाग गए थे। कुछ वीडियो में अफगान सैनिकों को पाकिस्तानी सैनिकों से छीने गए टैंकों और हथियारों के साथ परेड करते हुए भी दिखाया गया है। हालांकि पत्रिका इन वीडियो और फोटो की पुष्टि नहीं करता है।