कांग्रेस सांसद ने जताई बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर चिंता, कहा- उन पर हो रहे अत्याचार के बारे में सोचे सरकार

राम मंदिर में कश्मीरी युवक को हिरासत में लिए जाने को लेकर सवाल पूछने पर मसूद ने कहा, ऐसे लोग बेवकूफ होते हैं। नमाज ऐसे नहीं होती है। नमाज के लिए उस जगह के मालिक से अनुमति की जरूरत होती है। मीडिया बातचीत के दौरान मसूद ने पश्चिम बंगाल में ईडी के छापों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा संघीय ढांचे को खत्म करना चाहती हैं। मसूद ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि हम इसे उत्तर प्रदेश में संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं। हर कांग्रेस कार्यकर्ता को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम यूपी में कांग्रेस के सुनहरे इतिहास को फिर से जिंदा करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे।