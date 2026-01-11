कांग्रेस सांसद ने जताई बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर चिंता, कहा- उन पर हो रहे अत्याचार के बारे में सोचे सरकार

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद (फोटो - आईएएनएस)
गुजरात के सोमनाथ में आयोजित 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर चिंता जताई है । मसूद ने कहा कि भारत में हर कोई अपना धर्म मानने के लिए आजाद है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। सरकार को उस अत्याचार के बारे में सोचना चाहिए। 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के दौरान 'शौर्य यात्रा' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने के बारे में सवाल किए जाने पर मसूद ने कहा, यह उनकी आस्था है।
मसूद ने आगे कहा, वह अपनी आस्था के आधार पर पर्व को मना रहे हैं। यह उनका अधिकार है, लेकिन जिस पद पर वह हैं, उसे देखते हुए उन्हें अपने आस-पड़ोस में हो रहे अन्याय पर भी ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस सांसद ने कहा, इंदिरा गांधी ने जो संधि की थी, उसके अनुरूप भारत को बांग्लादेश से बात कर लेनी चाहिए। इंदिरा गांधी ने 1971 में जब मुजीब साहब के साथ संधि की थी, तो उसके अंदर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए तमाम चीजों को जोड़ा था।
राम मंदिर में कश्मीरी युवक को हिरासत में लिए जाने को लेकर सवाल पूछने पर मसूद ने कहा, ऐसे लोग बेवकूफ होते हैं। नमाज ऐसे नहीं होती है। नमाज के लिए उस जगह के मालिक से अनुमति की जरूरत होती है। मीडिया बातचीत के दौरान मसूद ने पश्चिम बंगाल में ईडी के छापों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा संघीय ढांचे को खत्म करना चाहती हैं। मसूद ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि हम इसे उत्तर प्रदेश में संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं। हर कांग्रेस कार्यकर्ता को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम यूपी में कांग्रेस के सुनहरे इतिहास को फिर से जिंदा करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग