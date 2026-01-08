कांग्रेस ने फिर भारत की अर्थव्यवस्था को बताया ‘डेड-इकॉनमी’, सांसद बोले- अगर तस्वीर इतनी अच्छी है तो सच्चाई…

प्रमोद तिवारी ने कहा- लोगों को पता नहीं है कि नई योजना में गारंटी हटा दी गई है। उन्हें ठीक से समझ नहीं आ रहा है कि 'मनरेगा' में जो नया बदलाव किया गया है, उसमें इस सरकार ने सिर्फ गांधी का नाम ही नहीं हटाया है, बल्कि फैसले पहले स्थानीय स्तर पर जरूरत के हिसाब से लिए जाते थे और उसी हिसाब से लागू होते थे, अब वे ऊपर से तय किए जाएंगे कि उन्हें कहां लागू किया जाएगा।