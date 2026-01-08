8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

कांग्रेस ने फिर भारत की अर्थव्यवस्था को बताया ‘डेड-इकॉनमी’, सांसद बोले- अगर तस्वीर इतनी अच्छी है तो सच्चाई…

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 'डेड इकोनॉमी' बताते हुए जीडीपी ग्रोथ पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जीडीपी ग्रोथ को बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 08, 2026

कांग्रेस ने 43 नेताओं को दिया नोटिस

कांग्रेस। (File Photo)

कांग्रेस सांसद ने फिर भारत की जीडीपी ग्रोथ पर सवाल खड़े किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुराने बयान को दोहराते हुए सांसद ने फिर भारतीय अर्थव्यवस्था को 'डेड इकोनॉमी' बता दिया है।

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा- जीडीपी ग्रोथ आमतौर पर साल की शुरुआत और आखिर में देखा जाता है। बातों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाता है। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है, तो आपने 'मनरेगा' में 90-10 का रेशियो घटाकर 60 क्यों कर दिया?

कांग्रेस सांसद ने पूछे सवाल

प्रमोद तिवारी ने सवाल पूछा- क्या वजह है कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और छोटे व मंझोले उद्योग बंद हो रहे हैं? अगर तस्वीर इतनी अच्छी है, तो सच्चाई इतनी खराब कैसे हो सकती है? सच्चाई यह है कि भारत की इकॉनमी डेड हो चुकी है।

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आने वाले बजट सत्र पर कहा- जब बजट पेश होगा, तो उसमें राष्ट्रपति भाषण देंगी। अब तक बजट में जनता से जो भी वादे किए गए, वे कभी पूरे नहीं हुए। चाहे रविवार को बजट पेश करें या सोमवार को, लेकिन जनता से किए गए वादे पूरे होने चाहिए।

जी राम जी योजना को लेकर केंद्र को घेरा

वहीं, राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने 'विकसित भारत- जी राम जी' योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता को जब योजना की खामियों के बारे में पता चलेगा तो वह भाजपा को छोड़ेगी नहीं। उसे सत्ता से भगाने का काम करेगी।

प्रमोद तिवारी ने कहा- लोगों को पता नहीं है कि नई योजना में गारंटी हटा दी गई है। उन्हें ठीक से समझ नहीं आ रहा है कि 'मनरेगा' में जो नया बदलाव किया गया है, उसमें इस सरकार ने सिर्फ गांधी का नाम ही नहीं हटाया है, बल्कि फैसले पहले स्थानीय स्तर पर जरूरत के हिसाब से लिए जाते थे और उसी हिसाब से लागू होते थे, अब वे ऊपर से तय किए जाएंगे कि उन्हें कहां लागू किया जाएगा।

दिल्ली में पथराव की घटना पर भी दी प्रतिक्रिया

इसके अलावा, कांग्रेस सांसद ने दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में हुई पथराव की घटना पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा- यह एक प्रशासनिक नाकामी थी। अगर हाईकोर्ट के आदेश पर तोड़फोड़ करनी थी, तो पहले आसपास के लोगों से बात करनी चाहिए थी और उन्हें भरोसा दिलाना चाहिए था कि मस्जिद को नहीं छुआ जाएगा, बल्कि सिर्फ मस्जिद परिसर के अंदर बनी इमारतों को तोड़ा जाएगा। जनता को जानकारी देने में कोई नुकसान नहीं था।

उन्होंने सवाल उठाया कि अगर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी तो वह दिन के उजाले में क्यों नहीं की गई? इसे रात में क्यों शुरू किया गया? कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने खुद ऐसा माहौल बनाया जिससे पूरी तरह गलतफहमी फैली।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Congress leaders

Published on:

08 Jan 2026 02:01 pm

Hindi News / National News / कांग्रेस ने फिर भारत की अर्थव्यवस्था को बताया ‘डेड-इकॉनमी’, सांसद बोले- अगर तस्वीर इतनी अच्छी है तो सच्चाई…

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.