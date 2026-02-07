7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के खिलाफ फैलाया झूठ’…कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने लगाया आरोप

मनमोहन सिंह और सिख धर्म को लेकर संसद में सियासी विवाद गहरा गया है। मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी पर झूठे प्रचार और सिख आस्था के अपमान का आरोप लगाते हुए माफी की मांग की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Feb 07, 2026

Congress President Mallikarjun Kharge

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (फोटो- एएनआई)

देश की राजनीति में सिख धर्म और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर नया विवाद सामने आया है। संसद के भीतर और बाहर इस मुद्दे पर तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मनमोहन सिंह के खिलाफ झूठा और आपत्तिजनक प्रचार करने का आरोप लगाया है, जिसे उन्होंने सिख धर्म का अपमान बताया है।

पूरे सिख धर्म का अपमान - खरगे

खरगे ने राज्यसभा में पीएम मोदी के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया। खडरगे ने कहा कि मनमोहन सिंह न केवल देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, बल्कि वे सिख समुदाय के सम्मानित और ईमानदार प्रतिनिधि भी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह को लेकर जिस तरह की बातें कही गईं, वह केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे सिख धर्म का अपमान है। खरगे ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सिख समुदाय को सम्मान दिया है और मनमोहन सिंह को दो बार प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री बनाया गया।

गोएबल्स प्रचार का आरोप

खरगे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मनमोहन सिंह खिलाफ झूठ को बार-बार दोहराने की रणनीति अपनाई गई, जो गोएबल्स शैली के प्रचार जैसी है। उन्होंने कहा कि सत्ता हासिल करने के लिए मनमोहन सिंह की छवि को जानबूझकर खराब किया गया। खरगे के मुताबिक मनमोहन सिंह एक मेहनती और ईमानदार नेता रहे हैं, जिनकी सादगी और कामकाज की देश और विदेश में सराहना हुई। ऐसे नेता के खिलाफ गंदा प्रचार करना राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है।

राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू का भी जिक्र

इस पूरे विवाद में राहुल गांधी और कांग्रेस नेता रवनीत बिट्टू का जिक्र भी सामने आया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में राहुल गांधी के एक पुराने बयान का हवाला दिया, जिस पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया। खरगे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुद्दों पर जवाब देने के बजाय ध्यान भटकाने की कोशिश की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार असली सवालों से बच रही है और लंबा भाषण देकर झूठे दावे दोहरा रही है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से सिख समुदाय और मनमोहन सिंह के सम्मान में माफी की मांग की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Feb 2026 10:04 am

Hindi News / National News / ‘पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के खिलाफ फैलाया झूठ’…कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने लगाया आरोप

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.