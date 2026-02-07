‘पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के खिलाफ फैलाया झूठ’…कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने लगाया आरोप

इस पूरे विवाद में राहुल गांधी और कांग्रेस नेता रवनीत बिट्टू का जिक्र भी सामने आया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में राहुल गांधी के एक पुराने बयान का हवाला दिया, जिस पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया। खरगे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुद्दों पर जवाब देने के बजाय ध्यान भटकाने की कोशिश की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार असली सवालों से बच रही है और लंबा भाषण देकर झूठे दावे दोहरा रही है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से सिख समुदाय और मनमोहन सिंह के सम्मान में माफी की मांग की है।