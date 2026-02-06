6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस के 2 नेता खुलकर सामने आए? CM के बेटे बोले- पिता नहीं छोड़ेंगे पद, डिप्टी सीएम ने दिया जवाब

कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में खींचतान जारी है। सीएम सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने कहा- कोई लीडरशिप बदलाव नहीं होगा, उनके पिता पूरा कार्यकाल करेंगे।

भारत

image

Mukul Kumar

Feb 06, 2026

Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge

राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे। (फोटो- IANS)

कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस नेताओं के बीच जबरदस्त खींचतान चल रही है। इस बीच, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे कांग्रेस एमएलसी यतींद्र ने कहा है कि प्रदेश के लीडरशिप में कोई बदलाव नहीं होगा और उनके पिता अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे।

इस बयान पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और राज्य कांग्रेस प्रेसिडेंट डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को गजब तंज कसा है। उन्होंने मजाक में कहा- सीएम के बेटे हमारे हाईकमान हैं और वह जो भी कहेंगे, मैं मानूंगा।

उन्होंने यह बात शुक्रवार को मंगलुरु एयरपोर्ट पर यतींद्र के इस बयान पर मीडिया के एक सवाल के जवाब में कही कि हाईकमान ने उनके पिता को अगले पांच साल तक मुख्यमंत्री बने रहने की हरी झंडी दे दी है और अटकलों की कोई गुंजाइश नहीं है।

वह खुद हमारे हाईकमान हैं- शिवकुमार

शिवकुमार ने कहा- वह खुद हमारे हाईकमान हैं। वह जो भी कहेंगे, मैं उसे सम्मान के साथ मानूंगा। चूंकि उन्होंने ऐसा बयान दिया है जैसे वह खुद हाईकमान हों, तो हमें उन्हें हाईकमान के रूप में मान लेना चाहिए।

इसके अलावा, विधायक शिवाग्ना बसवराज के उस बयान पर जवाब देते हुए जिसमें उन्होंने पावर-शेयरिंग एग्रीमेंट पर हाईकमान से क्लैरिटी मांगी थी, उन्होंने कहा- मैं बसवराज या यतींद्र के बयानों का जवाब नहीं दूंगा। अगर कोई जवाब देना है, तो वह दिल्ली में लीडरशिप की तरफ से आना चाहिए।

हम कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर रहे- डिप्टी सीएम

डिप्टी सीएम ने कहा- मैं आज यहां (मंगलुरु) कांग्रेस भवन के शिलान्यास समारोह में हिस्सा लेने आया हूं। 10 मार्च को मैं कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट के तौर पर छह साल पूरे कर लूंगा। इस मौके पर, हम कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर रहे हैं।

शिवकुमार ने कहा- मैं निर्देश दे रहा हूं कि मार्च महीने में 100 कांग्रेस पार्टी ऑफिसों के लिए शिलान्यास किया जाए। AICC तारीख दे या न दे, मैं पूरी तरह तैयार हूं और काम आगे बढ़ाऊंगा।

मुसलमानों को नहीं बुलाने पर क्या बोले शिवकुमार?

शिलान्यास कार्यक्रम में मुसलमानों को न बुलाने के आरोपों का जवाब देते हुए शिवकुमार ने कहा- कांग्रेस जाति के आधार पर नहीं, बल्कि सिद्धांतों के आधार पर राजनीति करती है। हमें सभी जातियों और धर्मों के लोगों की जरूरत है। हम जाति या धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते। ऐसे आरोप जलन से भरे लोग लगाते हैं।

कर्नाटक कांग्रेस में CM पद को लेकर खींचतान जारी

