मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस के 2 नेता खुलकर सामने आए? CM के बेटे बोले- पिता नहीं छोड़ेंगे पद, डिप्टी सीएम ने दिया जवाब

शिलान्यास कार्यक्रम में मुसलमानों को न बुलाने के आरोपों का जवाब देते हुए शिवकुमार ने कहा- कांग्रेस जाति के आधार पर नहीं, बल्कि सिद्धांतों के आधार पर राजनीति करती है। हमें सभी जातियों और धर्मों के लोगों की जरूरत है। हम जाति या धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते। ऐसे आरोप जलन से भरे लोग लगाते हैं।