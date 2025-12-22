‘मोदी तेरी क़ब्र खुदेगी’ नारे पर बढ़ा विवाद, पटना में राहुल, खरगे, प्रियंका और सोनिया के ख़िलाफ़ केस दर्ज

मामला सामने आने के बाद सत्ताधारी NDA दल ने इसका कड़ा विरोध किया और इसे विपक्ष की छोटी मानसिकता का प्रमाण बताया। लंबी राजनीतिक बहस के बाद अब ये मामला कोर्ट पहुंच गया है। इसे लेकर पटना हाई कोर्ट के वकील रवि भूषण वर्मा ने याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया है की रैली के दौरान अपमानजनक नारे लगा कर पीएम मोदी को मृत्यु की धमकी दी गई। वर्मा ने अपनी शिकायत में इसे एक अपराधी कृत्य बताया और कहा की देश विरोधी तत्वों को भड़काने और सर्वोच्च लोकतांत्रिक पद पर बैठे व्यक्ति का सफाया करने की मनसा से ऐसे भड़काऊ नारे लगाए गए। ऐसे में सभी आरोपी नेता भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(3),352 और 3(5) के तहत जिम्मेदार हैं। वर्मा की इस याचिका पर कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा।