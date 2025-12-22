‘मोदी तेरी क़ब्र खुदेगी’ नारे पर बढ़ा विवाद, पटना में राहुल, खरगे, प्रियंका और सोनिया के ख़िलाफ़ केस दर्ज

राहुल और प्रियंका (Photo: Ians)
कांग्रेस की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपमानजनक नारे लगाए जाने के मामले में बिहार के पटना के सिविल कोर्ट में एक केस दायर किया गया है। इस याचिका में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा राजस्थान के जयपुर शहर की महीला कांग्रेस अध्यक्ष मंजूलता मीणा को भी आरोपी बनाया गया है।
यह केस दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली के दौरान ‘मोदी तेरी क़ब्र खुदेगी’ जैसे नारे लगाए जाने के मामले में दर्ज कराया गया है। 14 दिसंबर को ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ सभा का आयोजन हुआ था। इस दौरान कांग्रेस के सभी बड़े नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। याचिका में आरोपी बनाए गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के भाषण के दौरान ही प्रधानमंत्री मोदी के ख़िलाफ़ ‘मोदी तेरी क़ब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी’ का नारा लगाया गया।
मामला सामने आने के बाद सत्ताधारी NDA दल ने इसका कड़ा विरोध किया और इसे विपक्ष की छोटी मानसिकता का प्रमाण बताया। लंबी राजनीतिक बहस के बाद अब ये मामला कोर्ट पहुंच गया है। इसे लेकर पटना हाई कोर्ट के वकील रवि भूषण वर्मा ने याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया है की रैली के दौरान अपमानजनक नारे लगा कर पीएम मोदी को मृत्यु की धमकी दी गई। वर्मा ने अपनी शिकायत में इसे एक अपराधी कृत्य बताया और कहा की देश विरोधी तत्वों को भड़काने और सर्वोच्च लोकतांत्रिक पद पर बैठे व्यक्ति का सफाया करने की मनसा से ऐसे भड़काऊ नारे लगाए गए। ऐसे में सभी आरोपी नेता भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(3),352 और 3(5) के तहत जिम्मेदार हैं। वर्मा की इस याचिका पर कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा।
