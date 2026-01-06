Suresh Kalmadi Passed Away: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद सुरेश कलमाडी का निधन, 81 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

कलमाडी पर आयोजन के प्रबंधन और ठेकों के आवंटन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे। सीबीआई और ईडी ने इस मामले में जांच की, लेकिन बाद में सबूतों के अभाव में कलमाडी को क्लीन चिट दे दी गई।