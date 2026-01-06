6 जनवरी 2026,

Suresh Kalmadi Passed Away: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद सुरेश कलमाडी का निधन, 81 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

सुरेश कलमाडी का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पुणे के पूर्व सांसद थे। कलमाडी भारतीय खेल प्रबंधन में एक प्रमुख व्यक्ति थे और 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 06, 2026

पूर्व सांसद सुरेश कलमाडी का निधन। (फोटो- X/@VivekanandUjlmb)

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पुणे के पूर्व सांसद सुरेश कलमाडी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने 81 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। कलमाडी भारतीय खेल प्रबंधन के उतार-चढ़ाव से जुड़े रहे।

सुरेश कलमाडी पुणे से तीन बार लोकसभा सांसद रहे। कांग्रेस सरकार में वे केंद्रीय मंत्री भी बने। सुरेश भारतीय ओलंपिक संघ के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे।

इस वजह से खराब हुई थी छवि

वे 2010 में दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन इस आयोजन से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचाया। उन पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे।

कलमाडी पर आयोजन के प्रबंधन और ठेकों के आवंटन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे। सीबीआई और ईडी ने इस मामले में जांच की, लेकिन बाद में सबूतों के अभाव में कलमाडी को क्लीन चिट दे दी गई।

Suresh Kalmadi Passed Away: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद सुरेश कलमाडी का निधन, 81 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

