क्या शंकराचार्य भी अब नागरिक नहीं? अविमुक्तेश्वरानंद को मिले नोटिस पर सियासी बवाल, कांग्रेस ने पूछा तीखा सवाल

कांग्रेस ने इस घटना को बीजेपी सरकार की अहंकारपूर्ण कार्रवाई करार दिया। पार्टी के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने तीखा हमला बोला, 'पहले मुसलमानों से 'कागज दिखाओ' कहा जाता था, अब शंकराचार्य से भी कागज मांगे जा रहे हैं।' उन्होंने कहा कि गुरु-शिष्य परंपरा से शंकराचार्य चुने जाते हैं, सरकार की कोई हैसियत नहीं कि यह तय करे। खेड़ा ने कटाक्ष किया, 'जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सामने नतमस्तक हुए, गौ मांस पर सवाल नहीं उठाए गए, आधे-अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं किया गया, तब वे शंकराचार्य थे। लेकिन अब नतमस्तक न होने की सजा मिल रही है।'