आम आदमी पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस ने लिए 44 करोड़, AAP नेता ने लगाया बड़ा आरोप

दिल्ली की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है, जब आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ मिलीभगत कर AAP को हराने की साजिश रची। आप नेता ने कहा कि चुनाव के दौरान ही इस बात का अंदाजा लग गया था।