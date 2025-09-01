आम आदमी पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस ने लिए 44 करोड़, AAP नेता ने लगाया बड़ा आरोप

दिल्ली की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है, जब आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ मिलीभगत कर AAP को हराने की साजिश रची। आप नेता ने कहा कि चुनाव के दौरान ही इस बात का अंदाजा लग गया था।
सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव में जीत हासिल करने की बजाय AAP को हराने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने BJP के इशारे पर काम किया और इसके लिए भारी-भरकम नकद चंदा जुटाया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस को स्पष्ट कर दिया था कि आम आदमी पार्टी को हराने के लिए जो भी करना पड़े, करो। इसके लिए बीजेपी को जिताना पड़े तो जिताओ। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए नहीं बल्कि AAP को हराने के लिए पूरा जोर लगा दिया। ₹46 करोड़ से ज़्यादा खर्च किया लेकिन उसके बावजूद जीरो सीट पर ही सिमट गए।
आप प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा चुनाव में AAP को नकद के रूप में चंदे में मात्र 2000 रुपये मिले, जबकि कांग्रेस को 44 करोड़ रुपये का चंदा मिला है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति से नकद में मात्र ₹2000 ले सकते हैं लेकिन कांग्रेस ने ₹44 करोड़ जुटा लिए और बीजेपी सरकार ने इसकी जांच तक नहीं कराई।
आप नेता ने वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस की कोई जमीन नहीं है। झंडा उठाने वाला कार्यकर्ता आरजेडी का है, वोटर RJD का है लेकिन मार्केटिंग राहुल गांधी की हो रही है। कांग्रेस को लगता है कि वह क्षेत्रीय दलों को कुचल कर सत्ता हथिया लेगी।