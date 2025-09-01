ममता बनर्जी ने सेना पर मंच तोड़ने का लगाया आरोप, बीजेपी को लेकर कही ये बात

रक्षा अधिकारी ने आगे कहा कि कहा कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति दो दिनों के लिए दी गई थी। हालांकि, मंच लगभग एक महीने से लगा हुआ है। अस्थायी ढांचे को हटाने के लिए आयोजकों को कई बार सूचित किया गया। हालांकि, इसे नहीं हटाया गया। उन्होंने कहा कि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद थे। बता दें कि मैदान क्षेत्र भारतीय सेना के अधिकार क्षेत्र में है, जिसका पूर्वी कमान मुख्यालय पास ही फोर्ट विलियम में स्थित है।