ममता बनर्जी ने सेना पर मंच तोड़ने का लगाया आरोप, बीजेपी को लेकर कही ये बात

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं सेना को दोष नहीं देती, बस उनसे अपील करती हूं कि वे तटस्थ रहें और बीजेपी के हाथों में न खेलें।

कोलकाता

Sep 01, 2025

Army dismantles TMC Stage: तृणमूल कांग्रेस राज्य के प्रवासियों का 'उत्पीड़न' होने के विरोध में आवाज़ उठा रही है। कोलकाता में प्रदर्शन के लिए मंच तैयार किया जा रहा था, जिसे सेना ने कथित तौर पर गिरा दिया। सेना द्वारा मंच हटाने पर सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने सेना से बीजेपी के हाथों में नहीं खेलने की भी अपील की है। साथ ही इस कदम को अलोकतांत्रिक और अनैतिक बताया है।

सीएम ने बीजेपी पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं सेना को दोष नहीं देती, बस उनसे अपील करती हूं कि वे तटस्थ रहें और बीजेपी के हाथों में न खेलें। उन्होंने आगे कहा सेना को बंगाल प्रवासियों के 'उत्पीड़न' के विरोध में लगाए गए टीएमसी के मंच को हटाने से पहले कोलकाता पुलिस से परामर्श करना चाहिए था।

'प्रतिरोध की राजनीति कर रही बीजेपी'

इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रवासियों के उत्पीड़न के विरोध में बनाए गए मंच को सेना द्वारा ध्वस्त कराने के पीछे बीजेपी का हाथ है। बीजेपी प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। 

‘मोदी सरकार पर सेना को लाने का लगाया आरोप’

टीएमसी नेता कुणाल घोष ने राजनीतिक निशाना साधते हुए मोदी सरकार पर ED और CBI के बाद सेना को लाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन रानी रश्मोनी रोड पर स्थानांतरित हो जाएगा।

क्या बोले रक्षा अधिकारी

एक रक्षा अधिकारी ने मामले को लेकर कहा कि सेना आमतौर पर मैदान क्षेत्र में दो दिनों की अवधि के लिए कार्यक्रमों की अनुमति देती है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, लेकिन तीन दिनों के लिए, रक्षा मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी।

‘एक महीने से लगा हुआ है मंच’

रक्षा अधिकारी ने आगे कहा कि कहा कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति दो दिनों के लिए दी गई थी। हालांकि, मंच लगभग एक महीने से लगा हुआ है। अस्थायी ढांचे को हटाने के लिए आयोजकों को कई बार सूचित किया गया। हालांकि, इसे नहीं हटाया गया। उन्होंने कहा कि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद थे। बता दें कि मैदान क्षेत्र भारतीय सेना के अधिकार क्षेत्र में है, जिसका पूर्वी कमान मुख्यालय पास ही फोर्ट विलियम में स्थित है।

Published on:

01 Sept 2025 05:16 pm

Hindi News / National News / ममता बनर्जी ने सेना पर मंच तोड़ने का लगाया आरोप, बीजेपी को लेकर कही ये बात

