‘झूठी खबरें फैलाई तो केस कर दूंगा’, CM पोस्ट को लेकर पूछे गए सवाल पर भड़क उठे कांग्रेस के कद्दावर नेता

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार। (Photo - ANI)
मुख्यमंत्री पद को लेकर सवाल पूछे जाने पर कांग्रेस के कद्दावर नेता और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी।के। शिवकुमार मीडियाकर्मियों पर भड़क उठे। उन्होंने यह तक कह दिया कि जनता को गमराह करने के लिए झूठी खबरे फैलाई तो मानहानि का मुकदमा दायर कर देंगे।
डी।के। शिवकुमार ने शनिवार को मुख्यमंत्री पद संभालने की सारी अटकलों को खारिज कर दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें इस पद पर बैठने की कोई जल्दी नहीं है। उनका पूरा ध्यान जनता की सेवा पर है।
लालबाग बॉटनिकल गार्डन में ;बेंगलुरु वॉक' कार्यक्रम के दौरान शिवकुमार ने कहा कि अगर आप (मीडिया) इसी तरह खबरों को तोड़-मरोड़ कर पेश करते रहेंगे, तो मैं सहयोग करना बंद कर दूंगा। आपको किसी भी कार्यक्रम या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित नहीं किया जाएगा।
इसके साथ डिप्टी सीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मेरे बारे में कोई झूठी खबर प्रकाशित की जाती है या जनता को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, तो मुझे मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
शिवकुमार ने खुलकर कहा कि उन्हें इस वक्त मुख्यमंत्री बनने की कोई लालसा नहीं है। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया संस्थानों ने कर्नाटक में सीएम बदलने के मुद्दे को हवा दी है।
शिवकुमार ने कहा कि मैंने कभी यह दावा नहीं किया कि मेरे मुख्यमंत्री बनने का समय आ गया है। फिर भी कुछ मीडिया संस्थान मेरे बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और विवाद खड़ा कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री के मुद्दे पर फैली अफवाहों पर स्पष्टीकरण देते हुए डीके शिवकुमार ने कहा कि उनकी एक जनसभा में कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि क्या वह जल्द ही मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या वह समय आ गया है?
शिवकुमार ने आगे स्पष्ट करते हुए कहा कि यह सवाल जनता ने उठाया था, लेकिन कुछ मीडिया संस्थानों ने उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर यह दावा किया कि उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री बनने की समय-सीमा की बात कही। मेरी बातों को इस तरह से गलत तरीके से पेश न करें।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया को राजनीति नहीं करनी चाहिए और वह अपने उद्देश्यों से पूरी तरह वाकिफ हैं। वहीं, बेंगलुरु में बारिश के दौरान सड़क मरम्मत कार्यों के बारे में पूछे जाने पर, शिवकुमार ने कहा कि सड़क निर्माण कार्यों के दौरान, गीली-मिश्रण विधि का उपयोग किया जाता है। कुछ आपातकालीन स्थितियों में, बारिश के दौरान भी डामर बिछाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है।
उन्होंने आगे कहा कि पूरी रात शहर भर में भारी बारिश हुई। हमारे अधिकारियों ने सावधानीपूर्वक काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। कहीं से भी कोई दुर्घटना की सूचना नहीं मिली है। केवल कुछ इलाकों में ही पानी के बहाव में कुछ रुकावट आई है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग