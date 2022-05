कांग्रेस और JMM में आई दरार? महुआ माजी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर जताई नाराजगी

RS polls: झारखंड में सहयोगी पार्टी कांग्रेस और JMM में सबकुछ ठीक नहीं हैं। राज्य सभा चुनाव के लिए दोनों पार्टियों के बीच उम्मीदवारों को लेकर तनाव है। एक तरफ JMM ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इससे नाराज हैं।

Published: May 30, 2022 10:32:42 pm

झारखंड में सहयोगी पार्टियां कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के बीच राज्यसभा चुनाव को लेकर तनाव देखने देखने को मिल रहा है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने सोमवार को झारखंड में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ नेता महुआ माजी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने माजी के नाम की घोषणा की थी। इस ऐलान से कांग्रेस जेएमएम से नाराज हो गई है।

Congress unhappy after JMM names Mahua Maji as candidate for RS polls