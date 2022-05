AN 94 राइफल से की गई थी सिद्धू मूसेवाला पर फायरिंग, जानें AK 47 की तुलना में ये है कितनी खतरनाक

AN 94 vs AK 47: सिद्धू मूसेवाला की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। उनकी हत्या में रूसी फ्री फायर गन का इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है AN-94 असॉल्ट राइफल। इसकी तुलना यदि आप AK 47 से करें तो ये कितना खतरनाक है?

रविवार को पंजाब के फेमस गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला पर हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं जिससे उनकी मौत हो गई। मूसेवाला की गाड़ी पर 30 से अधिक राउन्ड फायर किये गए हैं और इस तरह से कुछ ही सेकंड में इतनी गोलियां दागने की क्षमता एक ऑटोमैटिक असॉल्ट राइफल के पास ही है। घटनास्थल से पुलिस को AN94 राइफल के खोके मिले हैं। AN94 gun रूस में बनी हैं और AK-47 से भी अधिक खतरनाक है। ये गन कुछ ही सेकंड में सैंकड़ों गोलियां दाग सकती है। इसकी घातक क्षमता AK-47 की तुलना में कहीं अधिक है। हालांकि, अभी AN94 गन का इस्तेमाल कम ही किया जाता है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर AN94 की क्षमता क्या है और ये AK-47 तुलना में कितनी खतरनाक है।

