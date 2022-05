सिद्धू मूसेवाला को गैंगस्टरों से मिल रही थी धमकी, फिरौती के लिए आ रहे थे फोन, पिता ने एफआईआर में किया जिक्र

Sidhu Moosewala: सिद्धू मूसेवाला के पिता ने एफआईआर में बताया है कि मेरे बेटे को गैंगस्टरों की ओर से धमकी मिल रही थी। उसे कुछ समय से गैंगस्टरों से फिरौती के लिए फोन आ रहे थे, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया है।

Published: May 30, 2022 11:05:00 am

Sidhu Moosewala: पंजाब के मनसा जिले में रविवार को लोकप्रिय पंजाबी सिंगर, रैपर व कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने एफआईआर कई चौकाने वाले खुलासे किए हैं। बलकौर सिंह ने एफआईआर में बताया है कि कल मेरा बेटा अपने दोस्तों गुरविंदर सिंह और गुरप्रीत सिंह के साथ थार में चला गया। वह बुलेटप्रूफ फॉर्च्यूनर और दो गार्डों को भी अपने साथ नहीं ले गया था, जिसके बाद मुझे चिंता हुई कि उसकी जान को खतरा है और वह बिना बुलेटप्रूफ व गार्डस के चला गया है। जिसके कारण मैनें दो गार्डों के साथ दूसरी कार में उसका पीछा किया।

Sidhu Musewala was getting threats from gangsters, calls were coming for ransom, father mentioned in FIR