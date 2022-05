मैं यहीं रहूंगा, यहीं मरूंगा! पंजाब विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हर रैली में दोहराते थे सिद्धू मूसेवाला

Sidhu Moosewala: मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं यहीं रहूंगा और मैं यहीं मरूंगा! इस पंक्ति को सिद्धू मूसेवाला पंजाब विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान हर रैली व बैठक में दोहराते थे। सुरक्षा हटाए जाने के एक दिन बाद 27 साल के सिद्धू मूसेवाला की गांव से कुछ किलोमीटर दूर गोली मारकर हत्या कर दी गई।

Sidhu Moosewala: 11 जून 1993 को जन्में शुभदीप सिंह सिद्धू, जिन्हें हम और आप सिद्धू मूसेवाला के नाम से जानते थे वह आज हमारे बीच नहीं हैं। सिद्धू मूसेवाला प्रतिभाशाली गायक, युवाओं के आइकॉन और कांग्रेस नेता थे, जिन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान तामाम रैलियां की और उन रैलियों में उनका जोश साफ देखने को मिलता था। निडर होकर वह रैलियों में कहा करते थे कि वो कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे और यही मरेंगे। उन्होंने राजनीति में तो अभी कदम ही रखा था कि उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई।

I'll be here, I'll die here! Sidhu Moosewala used to repeat in every rally during Punjab Assembly election campaign