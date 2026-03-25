IPL में पैसों की सुनामी, ABG और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के कंसोर्टियम ने 1.8 अरब डॉलर की रिकॉर्ड डील में RCB खरीदी



उधर राजस्थान रॉयल्स ने भी कमाल कर दिया। 2008 में सिर्फ 67 मिलियन डॉलर में खरीदी गई ये टीम अब करीब 1.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। इस बार इसे उद्यमी कल सोमानी ने खरीदा है, जिनके साथ अमेरिका के बड़े बिजनेस परिवार वॉलमार्ट के रॉब वॉल्टन और फोर्ड से जुड़े हैम्प परिवार भी जुड़े हैं। इनकी मौजूदगी NFL जैसी बड़ी लीग्स में पहले से है। अब विदेशी स्पोर्ट्स निवेशक भारतीय क्रिकेट में खुलकर दिलचस्पी ले रहे हैं। आईपीएल अब सिर्फ भारत की लीग नहीं रह गई है। ये ग्लोबल स्पोर्ट्स बिजनेस का हिस्सा बन चुकी है, जहां हर साल टीमों की कीमत नई ऊंचाइयों को छू रही है। आने वाले समय में ये आंकड़े और चौंकाने वाले हो सकते हैं।