Meta पर 3100 करोड़ का जुर्माना, बच्चों की सुरक्षा छिपाने के लिए Facebook पर अमेरिकी अदालत का बड़ा फैसला



फैसले में यह भी सामने आया कि कंपनी ने कई बार ऐसी जानकारी दी जो पूरी तरह सही नहीं थी। यानी यूजर्स खासकर बच्चे और उनके परिवार को पूरी सच्चाई नहीं बताई गई।इतना ही नहीं, जूरी ने यह भी कहा कि मेटा ने ऐसे व्यापारिक तरीके अपनाए जिनसे बच्चों की कम उम्र और अनुभवहीनता का फायदा उठाया गया। सरल शब्दों में कहें तो, कंपनी ने बच्चों की कमजोरियों को समझकर उसी हिसाब से अपने प्लेटफॉर्म डिजाइन किए। अदालत ने साफ कहा कि यह एक बार की चूक नहीं थी। मेटा ने उपभोक्ता संरक्षण कानून का हजारों बार उल्लंघन किया। हर उल्लंघन के लिए अलग-अलग जुर्माना तय किया गया, जो मिलाकर यह बड़ी रकम बन गई।