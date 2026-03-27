Assam Elections से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, गौरव गोगोई के करीबी समेत 100 कार्यकर्ता AGP में शामिल

दल बदलने वालों में कालियाबोर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पिंकू कलिता भी शामिल हैं, जिनका यह कदम क्षेत्रीय राजनीति में अहम माना जा रहा है। पिंकू कलिता अपने समर्थकों के साथ एजीपी में शामिल हुए। इस दौरान राज्य के वरिष्ठ नेता और मंत्री केशव महंता भी मौजूद रहे। केशब महंता ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि इससे कालियाबोर में पार्टी का जनाधार और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एजीपी में आना क्षेत्र में बदलते राजनीतिक माहौल का संकेत है।