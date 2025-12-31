इंदौर से बड़ी खबर, दूषित पानी पीने से छह लोगों की मौत, 100 से अधिक अस्पताल में भर्ती

वहीं स्वास्थ्य विभाग ने गलियों में कैंप लगाकर लगभग 400 लोगों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की दवाएं वितरित की हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले 10-12 दिनों से दवा युक्त और गंदा पानी सप्लाई हो रहा था, जिसके कारण यह स्थिति बनी। इतने मरीजों की तबीयत बिगड़ने और कुछ लोगों की मौत के दावों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग अभी तक स्पष्ट आंकड़े जारी नहीं कर रहा है। सीएमएचओ का कहना है कि उल्टी-दस्त से किसी की मौत नहीं हुई है।