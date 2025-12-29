मोदी, ममता, नीतीश ने कैसे बचाई अपनी सरकार, क्या है इसके पीछे की मुख्य वजह?

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में मजबूत नेता-केंद्रित राजनीति और कल्याणकारी योजनाओं ने असंतोष को दूर करने में सफलता पाई है। बिहार से लेकर गुजरात तक के चुनावी नतीजे यह साफ करते हैं कि भारतीय मतदाता अब केवल बदलाव के लिए वोट नहीं देता, बल्कि यदि उसे विकास और सुरक्षा की गारंटी मिले, तो वह दशकों पुराने नेतृत्व पर भी भरोसा जताने को तैयार है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 10वीं बार शपथ लेना इसी का ताजा उदाहरण है। बिहार चुनाव ने न केवल राज्य की राजनीति को नई दिशा दी है, बल्कि वैश्विक स्तर पर चल रही चुनावी प्रवृत्तियों को भी चुनौती दी है।