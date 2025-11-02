Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

SIR के खिलाफ गहराया विवाद, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सीएम स्टालिन; 2026 के बाद कराने की मांग

तमिलनाडु में एसआईआर को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि यदि EC SIR को वापस नहीं लेता है तो वे SC में याचिका दायर करेंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Nov 02, 2025

SIR को लेकर तमिलनाडु में हुई सर्वदलीय बैठक (Photo-IANS)

देश में एसआईआर को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। इसी बीच तमिलनाडु में SIR के विरोध में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इसमें एक प्रस्ताव भी पास किया गया। साथ ही चुनाव आयोग से 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद एसआईआर करने की भी अपील की।

सर्वदलीय बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया को नहीं रोकता है तो वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इसके अलावा प्रस्ताव में कहा गया कि बीजेपी के लिए EC काम कर रहा है। 

प्रस्ताव में क्या कहा

सर्वदलीय बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि बिहार में SIR से संबंधित मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए 27 अक्टूबर की अधिसूचना के अनुसार तमिलनाडु में एसआईआर के साथ आगे बढ़ने का चुनाव आयोग का निर्णय पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है और तमिलनाडु के लोगों के मताधिकार पर हमला है।

SIR को वापस लेने की अपील

वहीं बैठक में एसआईआर को अस्वीकार्य बताया और चुनाव आयोग से इस प्रक्रिया को वापस लेने का भी आग्रह किया। प्रस्ताव में कहा गया कि चुनाव आयोग को अपनी अधिसूचना में कमियों को सुधारना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का स्पष्ट रूप से पालन करना चाहिए। प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए और 2026 के चुनावों के बाद ही एसआईआर का संचालन करना चाहिए।

बैठक में पारित प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों द्वारा उठाई गई चिंताओं को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, इसलिए तमिलनाडु के सभी मतदाताओं के मताधिकार की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। 

इन पार्टियों ने किया बहिष्कार

बता दें कि सर्वदलीय बैठक का कई पार्टियों ने बहिष्कार भी किया है, जिनमें पट्टाली मक्कल काची, तमिल मनीला कांग्रेस, एएमएमके, नाम तमिलर काची, पुथिया थमिझागम, इंडिया जनानाया काची और पेरुंथलैवर मक्कल काची शामिल हैं। इसके अलावा DMK सहित करीब 49 पार्टियों ने इसमें भाग लिया। 

ये भी पढ़ें

जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराएगी बीजेपी, क्या है पूरा मामला
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

02 Nov 2025 04:57 pm

Published on:

02 Nov 2025 04:56 pm

Hindi News / National News / SIR के खिलाफ गहराया विवाद, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सीएम स्टालिन; 2026 के बाद कराने की मांग

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मोकामा हत्याकांड: अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, अब जेल से लड़ेंगे चुनाव

अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
राष्ट्रीय

चुनाव के बीच पवन-खेसारी आमने सामने, निरहुआ-रवि किशन के बाद पावर स्टार ने दिया करारा जवाब

खेसारी लाल यादव पर पवन सिंह का बड़ा बयान
राष्ट्रीय

Bihar Chunav: ‘RJD ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर…’, आरा में पीएम मोदी ने तेजस्वी-लालू को जमकर घेरा

राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: हिंसा की कोई गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी…मोकामा हत्याकांड पर बोले ज्ञानेश कुमार

राष्ट्रीय

’25 लोगों को डिप्टी CM बनाने का वादा किया है, उन्हें…’, तेजस्वी को लेकर क्या बोले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस?

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.