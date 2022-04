दिल्ली में कोरोना के पॉजिटिविटी रेट में इजाफे के बीच ऑक्सीजन बेड की तैयारी, मास्क पर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला

देशभर में कोरोना वायरस एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है। खास तौर पर कुछ राज्यों में इसके नए मामलों ने केंद्र से लेकर राज्य सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि, सरकार अब कोरोना के मामलों पर सीधे नजर रख रही है। दिल्ली में भी नए मामलों के साथ सकारत्मकता की दर में इजाफा हो रहा है। ऐसे में सरकार एक बार फिर मास्क का नियम लागू कर सकती है।

देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है। दैनिक मामलों में बढ़ोतरी के साथ-साथ पॉजिटिविटी रेट में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यही नहीं बड़ों के साथ अब कोरोना बच्चों को भी चपेट में ले रहा है। यही वजह है कि कोरोना के बढ़ते ग्राफ ने केंद्र से लेकर राज्य सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि फिलहाल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी नजर बनाए हुए हैं। इसको लेकर 20 अप्रैल को डीडीएमए की मीटिंग भी होने वाली है। हालांकि पॉजिटिविटी रेट बढ़ने के बाद दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड बढ़ाने की निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं सरकार अब मास्क आदि पर भी कोई बड़ा फैसला ले सकती है।

Corona Positivity Rate Increased In Delhi Govt May Imposed Mask Rule Again