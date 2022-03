Corona Vaccination: 12-14 साल के बच्चों को कोरोना टीका 16 मार्च से- स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया

देश में कोरोना वायरस से जंग जारी है। इससे निपटने के लिए सरकार लगातार वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। अब 12 से 14 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण को लेकर तारीख तय कर दी गई है। ये जानकारी खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी है।

देश में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन ( Corona Vaccination ) को लेकर बड़ा एलान किया गया है। अब 12 साल से 14 साल की उम्र के बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन लगेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ( Mansukh Mandaviya ) ने खुद ऐलान करते हुए बताया कि देश में 16 मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया जाएगा। बता दें कि अब तक 15 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने प्रिकॉशन डोज को लेकर भी बड़ी घोषणा की है।

Corona Vaccination Of 12 to 14 Year Old Begin From March 16 Says Mansukh Mandaviya