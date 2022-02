कोरोना के मामलों में फिर हुई बढ़ोतरी, बीते 24 घंटे में हुई 11 फीसदी नए केस बढ़े, जानिए क्या रहा मौत का आंकड़ा

देशभर में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से दैनिक मामलों में आ रही गिरावट के बाद बीते 24 घंटे में एक बार फिर नए केसों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। देश में कोरोना के नए केस में 11 फीसदी का इजाफा हुआ है।

देशभर में कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। तीसरी लहर कमजोर जरूर हुई है, लेकिन अब तक दैनिक मामलों में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए केस में गिरावट दर्ज की जा रही थी, लेकिन बीते 24 घंटे में एक बार फिर इनमें इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में इसमें 11 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली है। देशभर में कोरोना वायरस के कुल 30 हजार, 615 नए मामले सामने आए हैं, जो बीते दिन के मुकाबले 11.7 फीसदी ज्यादा हैं। इसके साथ ही देश में अब तक कुल कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 4 करोड़ 27 लाख, 23 हजार 558 पर पहुंच गई है।

Coronavirus In India New Cases increase 11 percent in last 24 hours