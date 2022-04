कोरोना के 90 फीसदी केस बढ़े, राजधानी दिल्ली में दूसरे दिन 500 से ज्यादा मरीजों ने बढ़ाई चिंता

देशभर में कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। देश में कोरोना के नए मामलों में करीब 90 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक हर कोई अलर्ट मोड पर है। इस बीच राजधानी दिल्ली से भी डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। यहां लगातार दूसरे दिन कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 500 प्लस पहुंच गई है।

Published: April 19, 2022 09:46:24 am

देशभर में कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। चौथी लहर की आहट के बीच कोविड-19 के मामलों में 90 फीसदी की बढ़ोतरी ने केंद्र और राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। कुछ राज्यों में दोबारा पाबंदियां भी शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद समेत कई शहरों में मास्क को एक बार फिर अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं राजधानी दिल्ली से भी डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। यहां लगातार दूसरे दिन 500 प्लस केसों से चौथी लहर की आहट को हवा देती दिखाई दे रही है। हालांकि बीते 24 घंटे में देशभर में दैनिक मामलों में गिरावट देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में 1,247 नए मामले सामने आए हैं। ताजा आंकड़ों के साथ ही देश में कुल कोरोना केसों की संख्या 43,045,527 हो गई है।

