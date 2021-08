Coronavirus India Update: कोविशील्ड की 2 डोज के बीच कम हो सकता है गैप, सिर्फ केरल से 51% एक्टिव केस

नई दिल्ली। केंद्र सरकार एक बार फिर भारत में कोरोना ( Coronavirus in India ) वायरस रोधी वैक्सीन कोविशील्ड के बीच मौजूदा अंतराल ( Covishield 2nd dose gap ) को कम करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। अंतिम फैसला लेने से पहले टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह में इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। दो दिन पहले कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन ने सरकार से इस वैक्सीन की दो डोज में अंतराल कम करने का सुझाव दिया था।

Reduction in the gap between two doses of COVISHIELD is being considered and it will be further discussed in NTAGI (National Technical Advisory Group on Immunisation in India): Government Sources #COVID19

भारत में कोरोना ( Coronavirus in India) वैक्सीन कोविशील्ड की दो खुराक के बीच अभी 84 दिन का गैप रखा जाता है। अंतराल कम करने पर लोगों को कम समय में दोनों खुराक दी जा सकेगी। इससे कोरोना संक्रमण का खतरा कम होगा। जिन्हें कोविशील्ड ( covishield ) की दोनों खुराक लग चुकी है, उन्हें एक खुराक लेने वालों की तुलना में संक्रमण का खतरा कम रहता है। डेल्टा वैरिएंट के कारण कोरोना इंफेक्शन बढ़ने की वजह से दोनों डोज के बीच अंतराल कम करने पर विचार किया जा रहा है।

It is important to note that 80 lakh doses of vaccine were administered in the country in the last 24 hours. As we speak, more than 47 lakh doses have been administered so far today: Union Health Secretary Rajesh Bhushan#COVID19 pic.twitter.com/2hw9NZItQY