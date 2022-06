Punjab के पूर्व मंत्री त्रिपत राजिंदर बाजवा की बढ़ी मुश्किलें, कुलदीप धालीवाल ने लगाए गंभीर आरोप

Punjab: पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल ने कांग्रेस के एक और मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा।

पंजाब सरकार कांग्रेस के शासनकाल में हुए घोटालों की जांच करने में जुटी है। हर दिन एक नया खुलासा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता साधु सिंह धर्मसोत के बाद अब कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे त्रिपत राजिंदर बाजवा फँसते दिखाई दे रहे हैं। पंजाब सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने त्रिपत राजिंदर बाजवा के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं।

Corruption allegations against former minister Tripat Rajinder Bajwa by Kuldeep Dhaliwal