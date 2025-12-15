‘औरतें बिस्तर पर सोने और बच्चे पैदा करने के लिए’… CPM नेता का चुनाव में जीत के बाद विवादित बयान

केरल के सीपीएम नेता सैयद अली मजीद (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
केरल की सत्ताधारी पार्टी CPM (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी)) के नेता सैयद अली मजीद ने अपने बयान से एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। सैयद ने पिछले हफ्ते हुए नगर पालिका चुनावों में 47 वोटों से जीत हासिल की थी। इसी जीत का जश्न मनाने के लिए रविवार रात को मलप्पुरम जिले में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी कार्यक्रम के दौरान मजीद ने महिलाओं को लेकर एक अपमानजनक टिप्पणी की थी जिसके सामने आने के बाद बवाल हो गया है।
इस कार्यक्रम में महिलाओं समेत सैकड़ों वामपंथी कार्यकर्ता शामिल हुए थे। इस दौरान मजीद ने स्थानीय निकाय चुनावों में महिला उम्मीदवारों को खड़ा करने पर मुस्लिम लीग पार्टी को निशाना बनाया। मजीद ने मुस्लिम लीग पर महिलाओं को वोटों के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। मजीद ने कहा, उन्होंने वोट जीतने के लिए महिलाओं का प्रदर्शन किया। आश्चर्य की बात तो यह है कि मजीद के इस भाषण को सुन कर आक्रोशित होने की बजाय वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगे।
मजीद ने अपने भाषण के दौरान न सिर्फ मुस्लिम लीग के महिला उम्मीदवारों पर अभद्र टिप्पणी की बल्कि उन्होंने अपनी खुद की पार्टी, CPM की महिलाओं को लेकर भी शर्मनाक बातें कही। मजीद ने कहा, हमारे घर में भी शादीशुदा महिलाएं हैं, लेकिन वो वोट जीतने के लिए दिखाने के लिए नहीं है। मजीद ने आगे कहा, महिलाओं को घर बैठने दो, महिलाओं से शादी सोने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए की जाती है। मजीद का शर्मनाक टिप्पणी यहीं खत्म नहीं हुई और उन्होंने आगे कहा कि इसलिए ही परिवार शादी करने के समय लड़के-लड़की का वंश और उनका बैकग्राउंड चेक करता है।
