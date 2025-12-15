‘औरतें बिस्तर पर सोने और बच्चे पैदा करने के लिए’… CPM नेता का चुनाव में जीत के बाद विवादित बयान

मजीद ने अपने भाषण के दौरान न सिर्फ मुस्लिम लीग के महिला उम्मीदवारों पर अभद्र टिप्पणी की बल्कि उन्होंने अपनी खुद की पार्टी, CPM की महिलाओं को लेकर भी शर्मनाक बातें कही। मजीद ने कहा, हमारे घर में भी शादीशुदा महिलाएं हैं, लेकिन वो वोट जीतने के लिए दिखाने के लिए नहीं है। मजीद ने आगे कहा, महिलाओं को घर बैठने दो, महिलाओं से शादी सोने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए की जाती है। मजीद का शर्मनाक टिप्पणी यहीं खत्म नहीं हुई और उन्होंने आगे कहा कि इसलिए ही परिवार शादी करने के समय लड़के-लड़की का वंश और उनका बैकग्राउंड चेक करता है।