दोस्त के घर था आना-जाना, एक दिन उसकी पत्नी लेकर फरार हुआ शख्स, सदमे में पति

पंजाब के अमृतसर में दोस्ती में धोखे का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्य अपने ही दोस्त की पत्नी और बेटी को लेकर फरार हो गया है। यह मामला बगला बस्ती इलाके का बताया जा रहा है। मजदूरी करके अपना गुजारा करने वाले गौतम कुमार का आरोप है कि उसके पड़ोस में रहने वाला करन नाम का युवक उसकी पत्नी रेनू को घर से भगा कर ले गया है। गौतम के अनुसार रेनू उनकी छह साल की बेटी साक्षी को भी अपने साथ ले गई है। पत्नी और बेटी के चले जाने से गौतम काफी सदमे में है।