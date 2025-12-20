20 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

दोस्त के घर था आना-जाना, एक दिन उसकी पत्नी लेकर फरार हुआ शख्स, सदमे में पति

अमृतसर के बगला बस्ती में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसका दोस्त उसकी पत्नी को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले गया है।

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 20, 2025

Crime News

अमृतसर में दोस्त की पत्नी ले भागा शख्स (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

पंजाब के अमृतसर में दोस्ती में धोखे का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्य अपने ही दोस्त की पत्नी और बेटी को लेकर फरार हो गया है। यह मामला बगला बस्ती इलाके का बताया जा रहा है। मजदूरी करके अपना गुजारा करने वाले गौतम कुमार का आरोप है कि उसके पड़ोस में रहने वाला करन नाम का युवक उसकी पत्नी रेनू को घर से भगा कर ले गया है। गौतम के अनुसार रेनू उनकी छह साल की बेटी साक्षी को भी अपने साथ ले गई है। पत्नी और बेटी के चले जाने से गौतम काफी सदमे में है।

15 दिन से लापता हैं पत्नी और बेटी

गौतम ने बताया कि करण उसका दोस्त था और इसी के चलते वो उसके घर आता-जाता रहता था। इसी दौरान उसने रेनू से नजदीकियां बढ़ाई और फिर उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले गया। गौतम के अनुसार रेनू करीब 15 दिन पहले अचानक घर से लापता हो गई थी। उसने पत्नी को कई बार फोन किया लेकिन उसका फोन तब से ही बंद आ रहा है। पत्नी के गायब होने की शिकायत गौतम ने नजदीकि हकीम गेट थाने में भी दी थी। लेकिन पुलिस ने भी अभी तक इस मामले में कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है।

कार्रवाई में सुस्ती कर रही पुलिस

परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई में सुस्ती करने का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस का कहना है कि महिला अपनी मर्जी से गई है और परिवार यह बात नहीं मान रहा है। गौतम की पत्नी की बहन सोनिया ने इस मामले पर बात करते हुए कहा कि रेनू अपनी छह साल की बेटी साक्षी को भी अपने साथ भगा कर ले गई है। हमने बच्ची की तलाश के लिए पुलिस में दो बार शिकायत दी है लेकिन पुलिस कोई सख्त कदम नहीं उठा रही है।

स्थानीय कार्यकर्ता ने विरोध प्रदर्शन की दी चेतावनी

एक स्थानीय RTI एक्टिविस्ट ने भी इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा यह मामला एक छह साल की बच्ची के लापता होने से जुड़ा है लेकिन इसके बावजूद पुलिस कोई सख्त कदम नहीं उठा रही है जो कि चिंताजनक है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर पुलिस जल्द इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती है तो स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता इसे लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

Published on:

20 Dec 2025 11:20 am

दोस्त के घर था आना-जाना, एक दिन उसकी पत्नी लेकर फरार हुआ शख्स, सदमे में पति

