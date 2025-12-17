पांच साल की मासूम की रेप के बाद हत्या, विरोध करने पर तोड़े दांत, नहर में मिला शव

दूसरी क्लास में पढ़ने वाली पीड़िता का पिता दैनिक मजदूरी का काम करता है। बच्ची के परिवार के अनुसार, आरोपी उन्हीं के गांव में रहने वाला मुकेश नामक व्यक्ति है। उन्होंने बताया कि मुकेश अक्सर उनकी बेटी पर नजर रखता था। सोमवार को जब बच्ची अकेले सो रही थी तो उसने मौका पाकर उसे उठा लिया और अपने साथ ले गया। रात करीब 9 बजे पीड़िता के घरवालों को उसके गायब होने की जानकारी मिली और फिर उन्होंने बच्ची की तलाश शुरू की। परिवार का दावा है कि आरोपी ने 4 घंटे तक बच्ची के साथ गंदा काम किया और फिर उसकी हत्या कर दी।