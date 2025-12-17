पांच साल की मासूम की रेप के बाद हत्या, विरोध करने पर तोड़े दांत, नहर में मिला शव

भोजपुर में पांच साल की मासूम का रेप और हत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)
बिहार के भोजपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक हैवान ने पांच साल की मासूम के साथ पहले बलात्कार किया और फिर पकड़े जाने के डर से उसकी हत्या कर दी। गड़हनी थाना इलाके में बुधवार सुबह नहर में बच्ची की लाश मिली है। बच्ची के परिजनों के अनुसार, मंगलवार रात को आरोपी ने बच्ची को किडनैप किया था और फिर उसका रेप करके उसकी हत्या कर दी।
दूसरी क्लास में पढ़ने वाली पीड़िता का पिता दैनिक मजदूरी का काम करता है। बच्ची के परिवार के अनुसार, आरोपी उन्हीं के गांव में रहने वाला मुकेश नामक व्यक्ति है। उन्होंने बताया कि मुकेश अक्सर उनकी बेटी पर नजर रखता था। सोमवार को जब बच्ची अकेले सो रही थी तो उसने मौका पाकर उसे उठा लिया और अपने साथ ले गया। रात करीब 9 बजे पीड़िता के घरवालों को उसके गायब होने की जानकारी मिली और फिर उन्होंने बच्ची की तलाश शुरू की। परिवार का दावा है कि आरोपी ने 4 घंटे तक बच्ची के साथ गंदा काम किया और फिर उसकी हत्या कर दी।
बुधवार सुबह पीड़िता के घर से एक किलोमीटर दूर बच्ची की लाश मिलने की सूचना मिली। इसके बाद घर वाले तुरंत मौके पर पहुंचे और कपड़ों से बच्ची की पहचान की। परिजनों के मुताबिक, बच्ची के कपड़े फटे हुए थे और उसके दांत भी तोड़ दिए गए थे। पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर खून के धब्बे भी लगे थे। मामले सामने आने के बाद से गांव में सनसनी फैल गई है। बच्ची के साथ हुई हैवानियत देखकर स्थानीय लोग हैरान हैं। मासूम के घर वालों का रो-रो कर बुरा हाल है और उन्होंने आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची के शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने रेप के बाद मासूम की हत्या किए जाने की आशंका जताई गई है। गड़हनी थानाध्यक्ष कमलजीत ने कहा, इस मामले में गांव के एक व्यक्ति का नाम भी सामने आया है जिसकी तलाशी के लिए जगह-जगह पर छापेमारी की जा रही है। कमलजीत ने कहा कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग