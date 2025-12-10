गुजरात में निर्भया जैसा कांड: 6 साल की मासूम के साथ दंरिदगी, फिर प्राइवेट पार्ट में डाल दी रॉड

गुजरात में राजकोट जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां अटकोट में एक छह साल की मासूम के साथ निर्भया जैसी हैवानियत दोहराई गई है। आरोपी ने पहले बच्ची का दुष्कर्म करने की कोशिश की और फिर नाकाम रहने पर मासूम के प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी। यह घटना 4 दिसंबर को हुई थी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसका इलाज चल रहा है।