राष्ट्रीय

गुजरात में निर्भया जैसा कांड: 6 साल की मासूम के साथ दंरिदगी, फिर प्राइवेट पार्ट में डाल दी रॉड

गुजरात के राजकोट जिले में एक छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डालने की खबर सामने आई है। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 10, 2025

6-year-old girl assaulted

गुजरात में 6 साल की मासूम के साथ दंरिदगी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

गुजरात में राजकोट जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां अटकोट में एक छह साल की मासूम के साथ निर्भया जैसी हैवानियत दोहराई गई है। आरोपी ने पहले बच्ची का दुष्कर्म करने की कोशिश की और फिर नाकाम रहने पर मासूम के प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी। यह घटना 4 दिसंबर को हुई थी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसका इलाज चल रहा है।

मध्य प्रदेश के अलीराजपुर का रहने वाला है आरोपी

आरोपी की पहचान 30 वर्षीय रामसिंह तेरसिंह के रूप में की गई है, जो कि मध्य प्रदेश के अलीराजपुर का रहने वाला है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान करीब 100 संदिग्धों से पूछताछ की गई और आखिरकार आरोपी तेरसिंह को पकड़ लिया गया। जानकारी के अनुसार, पीड़िता बच्ची का परिवार मूल रूप से दाहोद जिले का रहने वाला है और वह अटकोट के एक गांव में खेत में मजदूरी का काम करता है।

बच्ची के चिल्लाने पर उसके गुप्तांग में डाल दी रॉड

घटना वाले दिन जब पीड़िता का परिवार खेत में काम कर रहा था तो उसी दौरान तेरसिंह चुपचाप वहां आया और बच्ची को उठा कर ले गया। उसने खेत के पास ही बच्ची का मुंह दबा कर उसका बलात्कार करने की कोशिश की। लेकिन इतने में ही पीड़िता चिल्लाने लगी तो तेरसिंह ने उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी। इसके बाद तेरसिंह बच्ची को वहीं लहूलुहान छोड़ कर मौके से फरार हो गया।

पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज

कुछ देर बाद बच्ची का परिवार उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचा और उन्होंने बच्ची को जख्मी हालत में वहां पड़ा हुआ पाया। परिवार तुरंत बच्ची को लेकर राजकोट के अस्पताल पहुंचा, जहां उसका इलाज चल रहा है। राजकोट ग्रामीण एसपी विजयसिंह गुर्जर ने बताया कि, घटना की जानकारी मिलते ही पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है।

10 संदिग्धों को बच्ची के सामने पेश किया

पुलिस ने दस टीमें बनाई और 100 लोगों से पूछताछ की। इसके बाद 10 संदिग्धों को बाल विशेषज्ञों के साथ बच्ची के सामने पेश किया गया। इस दौरान बच्ची ने आरोपी तेरसिंह की पहचान कर ली। आरोपी के एक बेटी और दो बेटे हैं और वह जिस खेत में घटना हुई उसके बगल वाले खेत में काम करता था।

Updated on:

10 Dec 2025 10:25 am

Published on:

10 Dec 2025 10:21 am

Hindi News / National News / गुजरात में निर्भया जैसा कांड: 6 साल की मासूम के साथ दंरिदगी, फिर प्राइवेट पार्ट में डाल दी रॉड

