ऑनलाइन चैटिंग से प्यार के जाल में फंसाया, 10 दिन बाद होटल के कमरे में बुलाकर कर दिया रेप

सीसीटीवी फुटेज के चलते पुलिस को संदेह हुआ है कि आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़िता का और अधिक शोषण करने की योजना बना रहा था। लेकिन इससे पहले ही पीड़िता साहस दिखाते हुए आरोपी के चंगुल से निकलकर मौके से फरार हो गई। होटल से निकलकर पीड़िता अपने घर पहुंची और उसने अपनी मां को पूरी घटना के बारे में बताया। इसके अगले ही दिन पीड़िता ने अपनी मां के साथ थाने जाकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।