बच्चों को ये क्या हो रहा है! अहमदाबाद में 8वीं के छात्र ने 10वीं के छात्र को मारा चाकू, MP में स्टूडेंट ने टीचर पर पेट्रोल डालकर लगा दी आग

Crime News: घर वाले बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते है, लेकिन पढ़ाई करने की बजाय झगड़ा करने लगते हैै। कई बार उनकी यह लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि सामने वाले की जान तक ले लेते है। बीते कुछ दिनों से देशभर में इस प्रकार की घटना सामने आ रही है। हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में 8वीं कक्षा के बच्चे ने 10वीं के छात्र को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। मध्य प्रदेश में भी इसका एक मामला सामने आया है। यहां एक छात्रा ने टीचर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। फिलहाल टीचर को अस्पताल में इलाज चल रहा है।
अहमदाबाद के एक स्कूल में मंगलवार दोपहर को 15 वर्षीय पीड़ित स्कूल के गेट से बाहर आया। 16 वर्षीय आरोपी उसके पास आया और कथित तौर पर उसके पेट में चाकू घोंप दिया। पीड़ित को एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां बुधवार सुबह 3 बजे उसकी मौत हो गई। यह हमला कथित तौर पर एक हफ्ते पहले छात्रों के बीच हुए विवाद का नतीजा था। बुधवार दोपहर लगभग 2 बजे, परिवार ने मृतक छात्र के शव के साथ प्रदर्शन किया और उसे स्कूल के गेट के बाहर रख दिया। घटना के बाद जिला शिक्षा अधिकारी (नगर) ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।
आरोपी नाबालिग और मृतक के अलग-अलग समुदायों से होने के कारण विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। विहिप और बजरंग दल के सदस्य भी स्कूल में विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। पुलिस द्वारा स्थिति पर काबू पाने से पहले ही शिक्षकों और प्रधानाचार्य पर भी हमला किया गया और स्कूल की इमारत और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और स्थानीय नेताओं द्वारा भीड़ से शांत रहने की अपील के बाद दोपहर लगभग 2 बजे स्थिति शांत हुई। घटनास्थल पर मौजूद जेसीपी (क्राइम) शरद सिंघल ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों ने क्राइम ब्रांच से मामले की जांच करने की मांग की और कमिश्नर ने मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है।
मध्य प्रदेश में एक 18 साल के छात्र ने अपने पूर्व स्कूल के 26 वर्षीय अतिति शिक्षक को आग लगा दी। आरोपी की पहचान नरसिंहपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित उत्कृष्ट विद्यालय के पूर्व छात्र सूर्यांश कोचर के रूप में हुई है। उसने कथित तौर पर शिक्षक द्वारा उसके खिलाफ की गई शिकायत के बाद यह हमला किया। आरोपी और शिक्षिका एक-दूसरे को दो साल से जानते थे और पुलिस ने पुष्टि की है कि सूर्यांश को शिक्षिका से एकतरफा लगाव हो गया था।
पुलिस के मुताबिक, घटना दोपहर करीब साढ़े तीन बजे हुई जब आरोपी पेट्रोल से भरी बोतल लेकर शिक्षिका के घर पहुंचा। बिना किसी चेतावनी के उसने शिक्षिका पर ज्वलनशील पदार्थ उड़ेल दिया और उसे आग लगा दी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़िता, जो 10-15 प्रतिशत तक जल गई थी, को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि जलन गंभीर तो है, लेकिन जानलेवा नहीं है।