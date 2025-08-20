बच्चों को ये क्या हो रहा है! अहमदाबाद में 8वीं के छात्र ने 10वीं के छात्र को मारा चाकू, MP में स्टूडेंट ने टीचर पर पेट्रोल डालकर लगा दी आग

Crime News: घर वाले बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते है, लेकिन पढ़ाई करने की बजाय झगड़ा करने लगते हैै। कई बार उनकी यह लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि सामने वाले की जान तक ले लेते है। बीते कुछ दिनों से देशभर में इस प्रकार की घटना सामने आ रही है। हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में 8वीं कक्षा के बच्चे ने 10वीं के छात्र को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। मध्य प्रदेश में भी इसका एक मामला सामने आया है। यहां एक छात्रा ने टीचर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। फिलहाल टीचर को अस्पताल में इलाज चल रहा है।