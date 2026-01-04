बिहार में कुख्यात अपराधी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश

राय को गोली लगने की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए। सीतामढ़ी के पुलिस अधीक्षक अमित रंजन ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच चल रही है। रंजन ने कहा कि इस हत्या के मामले में व्यक्तिगत दुश्मनी और गिरोहवार रंजिश से लेकर पुराने विवाद तक के पहलू से जांच की जा रही है। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस घटनास्थल के आसपास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और दोषियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं।