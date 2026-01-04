4 जनवरी 2026,

राष्ट्रीय

बिहार में कुख्यात अपराधी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश

बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक कुख्यात अपराधी की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Jan 04, 2026

Crime News

बिहार में दिनदहाड़े एक अपराधी की गोली मारकर हत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां शनिवार को एक कुख्यात अपराधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान रामबाबू राय के रूप में हुई है जिसका गंभीर अपराधों का लंबा इतिहास रहा है। दुमरा थाना क्षेत्र के भीसा चौक पर शाम करीब 5 बजे राय को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है।

राय पर हत्या, अपहरण और डकैती सहित कई मामले दर्ज

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार राय पर यह हमला अचानक हुआ और गोली लगते ही वह जख्मी हालत में जमीन पर गिर गया। इसके बाद घटनास्थल पर मौजूद लोग उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राय के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में हत्या, अपहरण और डकैती सहित दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज थे। अपनी आपराधिक गतिविधियों के कारण वह लंबे समय से पुलिस की निगरानी में था।

पुलिस ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए

राय को गोली लगने की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए। सीतामढ़ी के पुलिस अधीक्षक अमित रंजन ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच चल रही है। रंजन ने कहा कि इस हत्या के मामले में व्यक्तिगत दुश्मनी और गिरोहवार रंजिश से लेकर पुराने विवाद तक के पहलू से जांच की जा रही है। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस घटनास्थल के आसपास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और दोषियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं।

पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश

राय के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है जिसके मध्यनजर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें जगह-जगह पर छापेमारी कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही राय के हत्यारों को पकड़ लिया जाएगा। राय के परिवार और आसपास के घरों में इस घटना के बाद मातम छा गया है। मृतक के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।

Published on:

04 Jan 2026 12:05 pm

