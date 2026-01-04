मां के हाथ पैर बांधे और मुंह में ठूसा कपड़ा, फिर उसके बेटे की बेरहमी से ली जान

पंजाब के संगरूर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां संगरूर जिले के लहरागागा शहर में तीन बदमाशों ने एक मां के सामने ही उसके बेटे की हत्या कर दी। हमलावर कंबल ओढ़कर घर में घुसे और उन्होंने महिला को बंधक बना लिया। महिला शोर न कर सके इसलिए उन्होंने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और उसके हाथ पैर बांध दिए। महिला के साथ-साथ बदमाशों ने उसके बेटे को भी पकड़ लिया और उसे भी बांध दिया। मां-बेटे को बांधने के बाद हमलावरों ने घर में लूटपाट की और फिर बेटे की पीट-पीटकर जान ले ली। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए।