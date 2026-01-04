4 जनवरी 2026,

राज्य

राष्ट्रीय

मां के हाथ पैर बांधे और मुंह में ठूसा कपड़ा, फिर उसके बेटे की बेरहमी से ली जान

पंजाब के संगरूर में तीन नकाबपोश बदमाशों ने एक घर में घुसकर मां को बंधक बनाया और लूटपाट के बाद उसके बेटे की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Jan 04, 2026

Crime News

संगरूर में बदमाशों ने घर में घुसकर मां के सामने बेटे की हत्या की (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

पंजाब के संगरूर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां संगरूर जिले के लहरागागा शहर में तीन बदमाशों ने एक मां के सामने ही उसके बेटे की हत्या कर दी। हमलावर कंबल ओढ़कर घर में घुसे और उन्होंने महिला को बंधक बना लिया। महिला शोर न कर सके इसलिए उन्होंने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और उसके हाथ पैर बांध दिए। महिला के साथ-साथ बदमाशों ने उसके बेटे को भी पकड़ लिया और उसे भी बांध दिया। मां-बेटे को बांधने के बाद हमलावरों ने घर में लूटपाट की और फिर बेटे की पीट-पीटकर जान ले ली। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए।

नकाब पहने घर में घुसे बदमाश

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान कृष्ण कुमार के रूप में हुई है। यह घटना शुक्रवार रात की बताई जा रही है। घटना के समय कुमार और उसकी मां सावित्री देवी शहर के वार्ड नंबर 12 में स्थित विश्वकर्मा मंदिर के पास मौजूद अपने घर में सो रहे थे। तभी देर रात नकाब पहने तीन युवक दीवार फांद कर उनके घर में घुस गए। तीनों बदमाशों ने कंबल भी ओढ़ रखा था। हमलावरों ने सबसे पहले सावित्री देवी को पकड़ा और उन्हें बांध दिया।

लूट का सारा सामान लेकर मौके से फरार हो गए बदमाश

इसके बाद बदमाशों ने पास के कमरे में सो रहे कुमार पर हमला किया और उसे भी बंधक बना लिया। दोनों मां-बेटे को बंधक बनाने के बाद बदमाशों ने घर में जमकर तोड़फोड़ की और सारा कीमती सामान लूट लिया। इसके बाद तीनों कुमार के पास आए और उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। तीनों ने जमकर कुमार को पीटा और फिर कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद बदमाश लूट का सारा सामान लेकर मौके से फरार हो गए।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की

बदमाशों के जाने के बाद सावित्री देवी ने किसी तरह खुद को बंधन से छुड़वाया और तुरंत बाहर जाकर पड़ोसियों से मदद मांगी। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को मामले की सूचना दी और कुमार को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंच कर सबूत जमा किए और सावित्री देवी समेत अन्य लोगों के बयान दर्ज किए। कुमार के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

Published on:

04 Jan 2026 11:15 am

Hindi News / National News / मां के हाथ पैर बांधे और मुंह में ठूसा कपड़ा, फिर उसके बेटे की बेरहमी से ली जान

