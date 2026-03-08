पानी की टंकी में तैर रहे थे 8,7 और 5 साल की बेटियों के शव, रो-रोकर बेहोश हुई मां, आखिरी बार पिता के साथ…

पिता ने पुलिस को बताया कि वह अपनी बच्चियों को पालने में असक्षम था और उस पर पांच लाख का कर्जा भी था जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। इसके बाद पुलिस पिता की बताए स्थान पर पहुंची और पानी की टंकी की जांच की गई। खोज के दौरान पहले दो बच्चियों के शव पानी से बरामद किए गए। इसके बाद पुलिस ने तीसरी बच्ची की तलाश जारी रखी और कुछ समय बाद उसका शव भी उसी टंकी से मिला। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्ट्म के लिए भेज दिया। तीनों बच्चियों कीम मौत की खबर सुनकर उनकी मां का रो रोकर बुरा हाल हो गया और वह घटनास्थल पर ही बेहोश हो गईं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है।