बहन ने दूसरे धर्म में किया प्यार तो भाई ने रच दी हत्या की साजिश, आरोपी ने पहले किया रेप फिर…

आरोपी भाई और उसका दोस्त गिरफ्तार
हरियाणा के मानेसर में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां बहन के दूसरे धर्म के व्यक्ति से प्यार करने से नाराज भाई ने उसकी हत्या की साजिश रच डाली। भाई ने अपने दोस्त को बहन के मर्डर की जिम्मेदारी दी, जिसने पीड़िता के साथ पहले रेप किया और फिर गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मृतका के भाई और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के अनुसार, 19 वर्षीय पीड़िता और उसका 28 वर्षीय भाई मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एटा के रहने वाले थे। दोनों पिछले छह सालों से मानेसर में रह रहे थे। मानेसर के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) वीरेंद्र सैनी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता का दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा था। इस मामले की जानकारी उसके भाई को होने पर उसने बहन को समझाने की कोशिश की। लेकिन लड़की उसी लड़के से शादी करने की जिद पर अड़ी रही। इसके बाद पीड़िता के भाई ने 15 नवंबर को उसे एटा में अपने घर भेज दिया।
अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए लड़की अपने घर से भागकर 22 नवंबर को वापस मानेसर आ गई। इस मामले की जानकारी होने पर लड़की के भाई ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी बहन की हत्या की साजिश रच डाली। आरोपी भाई के कहने पर उसके दोस्त ने पीड़िता से बात की और उसे भरोसा दिलाया कि वह उसके प्रेमी के साथ भागने में उसकी मदद करेगा। मदद की उम्मीद में पीड़िता आरोपियों के जाल में फंस गई और उसने अपने भाई के दोस्त पर भरोसा कर लिया।
इसके बाद 10 दिसंबर की रात आरोपी ने लड़की को फोन किया और उसे भागने में मदद करने की बात कही। पीड़िता ने उसकी बातों का विश्वास कर लिया और उसके कहने पर उससे मिलने रामपुरा चौक आ गई। मदद के बहाने आरोपी उसे ग्वालियर के एक सुनसान और इलाके में ले गया। यहां ले जाकर आरोपी ने पहले पीड़िता का रेप किया और फिर उसी के दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। इस दौरान पीड़िता ने जब खुद को बचाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की।
घटना के बाद पीड़िता का भाई और उसका दोस्त दोनों अपने-अपने गांव भाग गए। मामला सामने आने के बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी जिन्हें अब आखिरकार शनिवार को पकड़ लिया गया। पुलिस पूछताछ के दौरान सामने आया कि, लड़की की हत्या करने के बाद आरोपी ने उसके भाई को फोन किया और फिर दोनों ने मिलकर एक खेत के बीच में पड़े मलबे में पीड़िता के शव को छिपा दिया। लाश मिलने पर पुलिस ने जब पीड़िता के परिवार से संपर्क किया तो उसके भाई ने पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की। उसने बहन के प्रेमी पर इस हत्या का आरोप डाल दिया।
इसके बाद पुलिस ने मृतका के प्रेमी को हिरासत में ले लिया लेकिन मामले की जांच के दौरान वह बेगुनाह साबित हो गया। जांच के दौरान सामने आया कि घटना के समय पीड़िता का भाई और उसका दोस्त घटनास्थल पर मौजूद थे। यहीं से पुलिस को हत्या में भाई की भूमिका पर शक हुआ और पुलिस ने भाई को केंद्र में लेकर मामले की जांच शुरू की। इसके बाद पुलिस ने भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया।
