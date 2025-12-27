बहन ने दूसरे धर्म में किया प्यार तो भाई ने रच दी हत्या की साजिश, आरोपी ने पहले किया रेप फिर…

घटना के बाद पीड़िता का भाई और उसका दोस्त दोनों अपने-अपने गांव भाग गए। मामला सामने आने के बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी जिन्हें अब आखिरकार शनिवार को पकड़ लिया गया। पुलिस पूछताछ के दौरान सामने आया कि, लड़की की हत्या करने के बाद आरोपी ने उसके भाई को फोन किया और फिर दोनों ने मिलकर एक खेत के बीच में पड़े मलबे में पीड़िता के शव को छिपा दिया। लाश मिलने पर पुलिस ने जब पीड़िता के परिवार से संपर्क किया तो उसके भाई ने पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की। उसने बहन के प्रेमी पर इस हत्या का आरोप डाल दिया।