मायके में रह रही तलाकशुदा बहन की भाई ने की हत्या, दिनदहाड़े धारदार हथियार से काटा गला

हरियाणा के रोहतक में एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां गुरुवार सुबह एक कलयुगी भाई ने मामूली झगड़े के चलते अपनी बहन की हत्या कर दी। इस दौरान बीच-बचाव करने आई एक अन्य महिला पर भी आरोपी ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्होंने आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने घटनास्थल से सभी सबूत भी जमा कर लिए।